Єврокомісія оголосила зимовий план підтримки України на 920 млн євро
Європейська комісія допоможе Україні підготуватися до опалювального сезону 2026−2027 років у межах спеціального плану підтримки обсягом 920 млн євро.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Києві.
«Ми працюватимемо над новим зимовим енергетичним планом на 2026−2027 роки: Repair, Rebuild, Restart. Він передбачатиме пакет у розмірі 920 мільйонів євро для стабілізації енергетичної системи України», — повідомила Урсула фон дер Ляєн.
Що передбачає зимовий план
За словами фон дер Ляєн, новий план спрямований на стабілізацію енергетичної системи України та забезпечення стабільного постачання електроенергії по всій території країни.
План передбачає:
- фінансування стабілізації енергосистеми;
- ремонт і модернізацію електромереж;
- ремонт та модернізацію ТЕЦ;
- розвиток децентралізованої генерації з відновлюваних джерел енергії.
Додаткові 100 млн євро на енергетику
Президентка Єврокомісії також повідомила про новий пакет підтримки енергетичного сектору України обсягом 100 млн євро.
«Ми будемо рухатись далі. І саме тому ми маємо новий пакет 100 млн євро на нагальну підтримку, для того, щоб забезпечити те, що потрібно», — повідомила вона.
За словами фон дер Ляєн, Європейська комісія є найбільшим донором енергетичної підтримки України. Від початку повномасштабної війни ЄС передав Україні понад 11 тисяч генераторів.
