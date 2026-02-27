0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україні потрібно $90 млрд на відновлення енергетики — Міненерго

Енергетика
29
Україна пропонує бізнесу інвестиції в енергетику
Україна пропонує бізнесу інвестиції в енергетику, mev.gov.ua
Потреби України на відновлення енергетики становлять 90,6 млрд доларів.
Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики України Денис Шмигаль під час розмови президента Володимира Зеленського з представниками міжнародного бізнесу за участі радниці глави держави з питань економічного розвитку Христі Фриланд.
Читайте також
«За останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення енергетики складають 90,6 млрд доларів. Покрити ці потреби лише через державні інвестиції неможливо. Маємо консолідувати сили через механізми державно-приватного партнерства на взаємовигідних умовах», — наголосив очільник Міненерго.

Ставка на приватні інвестиції

Міністр підкреслив, що Україна пропонує бізнесу не лише солідарність, а конкретні інвестиційні можливості.
Серед ключових напрямів співпраці визначено п’ять інвестиційних кластерів:
  • системи накопичення енергії (BESS) і гнучкі резерви, які необхідні для компенсації аварійних вимкнень та коливань генерації;
  • відновлювані джерела: C&I Energy, вітро- та гідроенергетика, що зменшують навантаження на інші сектори генерації;
  • гнучка газова генерація: газопоршневі й газотурбінні установки, пікери, когенерація;
  • будівництво локальних мереж Smart Grid для громад і критично важливих об’єктів та підприємств;
  • розвиток агрегації — агрегатори роблять конкурентоспроможними малих гравців — від домогосподарств із невеликими СЕС до мережевих VPP (Virtual Power Plants).
Очільник Міненерго наголосив, що держава створює зрозумілі умови для партнерства і розраховує на швидкий запуск конкретних рішень.
«Ми зацікавлені в інвестиціях в нашу енергетику, розраховуємо на спільні проєкти, ми маємо зробити якомога більше вже до наступного опалювального сезону», — наголосив Шмигаль.
За матеріалами:
Finance.ua
ШмигальЕнергетикаІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems