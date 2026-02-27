Україні потрібно $90 млрд на відновлення енергетики — Міненерго Сьогодні 11:35 — Енергетика

Потреби України на відновлення енергетики становлять 90,6 млрд доларів.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики України Денис Шмигаль під час розмови президента Володимира Зеленського з представниками міжнародного бізнесу за участі радниці глави держави з питань економічного розвитку Христі Фриланд.

«За останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення енергетики складають 90,6 млрд доларів. Покрити ці потреби лише через державні інвестиції неможливо. Маємо консолідувати сили через механізми державно-приватного партнерства на взаємовигідних умовах», — наголосив очільник Міненерго.

Ставка на приватні інвестиції

Міністр підкреслив, що Україна пропонує бізнесу не лише солідарність, а конкретні інвестиційні можливості.

Серед ключових напрямів співпраці визначено п’ять інвестиційних кластерів:

системи накопичення енергії (BESS) і гнучкі резерви, які необхідні для компенсації аварійних вимкнень та коливань генерації;

відновлювані джерела: C&I Energy, вітро- та гідроенергетика, що зменшують навантаження на інші сектори генерації;

гнучка газова генерація: газопоршневі й газотурбінні установки, пікери, когенерація;

будівництво локальних мереж Smart Grid для громад і критично важливих об’єктів та підприємств;

розвиток агрегації — агрегатори роблять конкурентоспроможними малих гравців — від домогосподарств із невеликими СЕС до мережевих VPP (Virtual Power Plants).

Очільник Міненерго наголосив, що держава створює зрозумілі умови для партнерства і розраховує на швидкий запуск конкретних рішень.

«Ми зацікавлені в інвестиціях в нашу енергетику, розраховуємо на спільні проєкти, ми маємо зробити якомога більше вже до наступного опалювального сезону», — наголосив Шмигаль.

