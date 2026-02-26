США дали «зелене світло» на перепродаж венесуельської нафти Кубі Сьогодні 22:04 — Енергетика

Мінфін США дозволив перепродаж венесуельської нафти Кубі

Міністерство фінансів США заявило, що дозволяє перепродаж венесуельської нафти Кубі за умови, що ці транзакції приносять користь кубинському приватному сектору, а не комуністичному уряду країни.

Про це повідомляє DW

Зазначається, що це сталося після того, як президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду постачання палива на Кубу, щоб змусити її змінити режим та провести реформи.

Умови ліцензійної політики

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що «запровадить сприятливу ліцензійну політику щодо конкретних заявок на отримання ліцензій, які потребують дозволу на перепродаж нафти венесуельського походження для використання на Кубі».

Міністерство фінансів заявило, що ця «сприятлива ліцензійна політика спрямована на транзакції, що підтримують кубинський народ, включаючи кубинський приватний сектор (наприклад, експорт для комерційного та гуманітарного використання на Кубі)». Тобто, транзакції, що стосуються кубинських військових, уряду чи розвідувальних служб, не підпадатимуть під дію цієї політики.

Енергетична залежність Куби

Послаблення блокади США відбувається на тлі зупинки життя на острові через брак палива. Відключення електроенергії на Кубі стали звичайним явищем: лікарні скорочують послуги, а збирачі сміття призупиняють роботу, що призводить до накопичення сміття в кубинських містах.

Вигнання американськими військовими та викрадення лівого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро минулого місяця стало величезним економічним ударом для Куби, оскільки Венесуела є ключовим постачальником нафти на Кубу.

На додаток до обмежень на постачання нафти на Кубу, США підтримують широке ембарго на торгівлю та комерцію з Кубою з 1962 року.

