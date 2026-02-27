Україна та росія домовилися про локальне перемир’я в районі Запорізької АЕС Сьогодні 17:28 — Енергетика

Україна й росія домовилися про локальне припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції (АЕС) для ремонту резервних ліній електропередачі.

Про це в соцмережі X поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

20 лютого МАГАТЕ повідомляло, що запропонувало росії й Україні зупинити вогонь, щоб провести ремонт.

«Наразі діє ще одне локальне перемир’я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, з метою відновлення резервного енергопостачання Запорізької АЕС напругою 330 кВ», — йдеться в повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого процитувало агентство, повідомив, що зараз тривають роботи з розмінування прилеглої території, щоб гарантувати безпечний доступ для ремонтних бригад.

