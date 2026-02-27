0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та росія домовилися про локальне перемир’я в районі Запорізької АЕС

Енергетика
35
Україна й росія домовилися про локальне припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції (АЕС) для ремонту резервних ліній електропередачі.
Про це в соцмережі X поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
20 лютого МАГАТЕ повідомляло, що запропонувало росії й Україні зупинити вогонь, щоб провести ремонт.
«Наразі діє ще одне локальне перемир’я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, з метою відновлення резервного енергопостачання Запорізької АЕС напругою 330 кВ», — йдеться в повідомленні.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого процитувало агентство, повідомив, що зараз тривають роботи з розмінування прилеглої території, щоб гарантувати безпечний доступ для ремонтних бригад.
За матеріалами:
Mind
АЕС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems