«2200 грн від Укренерго» — поширюється нова шахрайська схема Сьогодні 11:22 — Особисті фінанси

Шахраї у месенджерах розсилають повідомлення з обіцянкою нібито компенсації на 2200 грн

У месенджерах фіксують нову хвилю шахрайства. Зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою нібито компенсації у розмірі 2200 грн від Ощадбанку та Укренерго.

Насправді йдеться про фішингову схему, мета якої — отримати доступ до банківських даних громадян і викрасти кошти з рахунків.

Про це попередили в пресслужбі Ощадбанку.

Як працює схема

Шахраї надсилають користувачам посилання на підроблений сайт, який візуально може нагадувати офіційні ресурси.

Далі жертві пропонують ввести:

номер банківської картки;

термін її дії;

CVV-код.

Після введення цих даних гроші з рахунку можуть бути списані.

Що важливо знати

Як зазначають у фінустанові, Ощадбанк не нараховує жодних компенсацій через месенджери та не просить вводити конфіденційні дані картки на сторонніх сайтах.

Офіційний сайт банку — лише один: oschadbank.ua

Що робити у разі отримання підозрілого повідомлення

Фахівці радять:

не переходити за сумнівними посиланнями;

не вводити жодних персональних чи банківських даних.

Якщо дані картки вже були введені, необхідно негайно заблокувати її через додаток «Мобільний Ощад» або звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 210 800.

Громадян закликають бути уважними та попереджати рідних і близьких про можливі шахрайські схеми, щоб уникнути фінансових втрат.

