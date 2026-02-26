0 800 307 555
«2200 грн від Укренерго» — поширюється нова шахрайська схема

Шахраї у месенджерах розсилають повідомлення з обіцянкою нібито компенсації на 2200 грн
У месенджерах фіксують нову хвилю шахрайства. Зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою нібито компенсації у розмірі 2200 грн від Ощадбанку та Укренерго.
Насправді йдеться про фішингову схему, мета якої — отримати доступ до банківських даних громадян і викрасти кошти з рахунків.
Про це попередили в пресслужбі Ощадбанку.

Як працює схема

Шахраї надсилають користувачам посилання на підроблений сайт, який візуально може нагадувати офіційні ресурси.
Далі жертві пропонують ввести:
  • номер банківської картки;
  • термін її дії;
  • CVV-код.
Після введення цих даних гроші з рахунку можуть бути списані.

Що важливо знати

Як зазначають у фінустанові, Ощадбанк не нараховує жодних компенсацій через месенджери та не просить вводити конфіденційні дані картки на сторонніх сайтах.
Офіційний сайт банку — лише один: oschadbank.ua.
Що робити у разі отримання підозрілого повідомлення

Фахівці радять:
  • не переходити за сумнівними посиланнями;
  • не вводити жодних персональних чи банківських даних.
Якщо дані картки вже були введені, необхідно негайно заблокувати її через додаток «Мобільний Ощад» або звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 210 800.
Громадян закликають бути уважними та попереджати рідних і близьких про можливі шахрайські схеми, щоб уникнути фінансових втрат.
Раніше ми повідомляли про найпопулярніші схеми шахрайства в інтернет-банкінгу і як себе захистити.
Світлана Вишковська
