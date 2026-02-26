Кому із пенсіонерів у Польщі можуть «урізати» виплати
Із початку березня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові ліміти додаткового доходу для осіб, які отримують дострокові пенсії або пенсії по інвалідності. Про зміни повідомив Заклад соціального страхування (ZUS).
Підвищення порогів означає ширші можливості для підробітку, однак перевищення встановлених меж може призвести до суттєвого зменшення виплат або їх тимчасового припинення.
Нові ліміти доходу
Показники розраховані на основі даних Центрального статистичного управління Польщі. Середня заробітна плата у IV кварталі 2025 року становила 9 197 злотих.
Відповідно, з 1 березня 2026 року діятимуть такі межі:
- понад 6 438,50 злотих брутто (70% середньої зарплати) — пенсія буде зменшена;
- понад 11 957,20 злотих (130%) — виплати можуть бути тимчасово призупинені.
Якщо дохід перевищує нижній поріг, але не досягає верхнього, пенсію зменшать на суму перевищення. Водночас діє обмеження: скорочення не може перевищувати 989,41 злотих для пенсій за віком та у разі повної непрацездатності.
Кого обмеження не стосуються
Ліміти не застосовуються до осіб, які досягли загального пенсійного віку:
- 60 років — для жінок;
- 65 років — для чоловіків.
Вони можуть отримувати додатковий дохід без жодних обмежень.
Однак є виняток: якщо пенсія була підвищена до мінімального рівня (з березня 2026 року — 1 978,49 злотих брутто), у разі додаткового заробітку виплата здійснюватиметься без доплати до мінімальної суми.
Обов’язки щодо повідомлення ZUS
Особи, яких стосуються ліміти, зобов’язані інформувати ZUS про початок роботи та прогнозований дохід. Для цього потрібно подати відповідну заяву.
Крім того, щороку до кінця лютого необхідно надати довідку про фактичні доходи за попередній рік.
Раніше ми повідомляли, ZUS доплачує українцям мінімальну пенсію в Польщі. Детально про умови читайте тут.
