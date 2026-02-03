ZUS доплачує українцям мінімальну пенсію в Польщі — умови Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Громадяни України можуть претендувати на мінімальну польську пенсію за виконання кількох умов

Українці можуть отримувати мінімальну пенсію в Польщі за умови дотримання вимог щодо віку, страхового стажу та офіційної роботи в країні. Водночас Польща спрямовує на доплати до пенсій для громадян України все більше коштів.

Про це повідомляє inpoland.

Яка мінімальна пенсія в Україні та Польщі

Станом на січень 2026 року мінімальна пенсія в Україні становила 2 595 грн, або близько 214 злотих. Для порівняння, мінімальна пенсія в Польщі в цей період дорівнювала 1 878,91 злотих — у кілька разів більше.

Хто з українців має право на мінімальну пенсію в Польщі

Громадяни України можуть претендувати на мінімальну польську пенсію, якщо виконують такі умови:

мають мінімальний страховий стаж: не менше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків;

досягли пенсійного віку — 60 років для жінок і 65 років для чоловіків;

офіційно працювали в Польщі та сплатили хоча б один пенсійний внесок до ZUS, тобто відпрацювали мінімум один місяць.

Важлива умова — проживання в Польщі

ZUS доплачує українцям до мінімальної пенсії лише за умови фактичного проживання в Польщі. У разі виїзду в Україну право на польську пенсію втрачається. Установа перевіряє місце проживання пенсіонерів, а у разі порушень може вимагати повернення вже виплачених коштів.

Витрати Польщі на доплати українцям стрімко зростають

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, витрати на доплати до мінімальних пенсій для українців суттєво зросли за останні роки:

2020 рік — 221,8 тис. злотих;

2021 рік — 370,1 тис. злотих;

2022 рік — 440,2 тис. злотих;

2023 рік — 669,6 тис. зlotих;

2024 рік — 865,2 тис. зlotих;

січень-жовтень 2025 року — вже 1,266 млн зlotих.

Динаміка свідчить про стабільне зростання кількості українців, які отримують пенсійні доплати в Польщі, а також про збільшення фінансового навантаження на польську систему соціального страхування.

Раніше ми повідомляли , як українцям у Польщі отримати 13-ту пенсію.

