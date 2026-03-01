Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії: як зменшити рахунки Сьогодні 06:23 — Енергетика

Деякі побутові прилади у вашому будинку або квартирі споживають набагато більше енергії, ніж інші. Звичайно ж, це позначається на рахунках за комунальні послуги.

Видання Futura sciences назвало побутові прилади, які вас «обкрадають».

Лідери за споживанням

Холодильне обладнання очолює список найбільш енергоємних побутових приладів. Один тільки холодильник споживає майже чверть енергії в домогосподарстві. Залежно від моделі його річне споживання коливається від 200 до 500 кВт*г.

При цьому морозильна камера споживає від 100 до 500 кВт·год на рік. І ось важлива деталь: якщо її не розморожувати регулярно, то ця цифра може швидко зрости. Всього лише триміліметровий шар інею може збільшити споживання енергії на 30%.

Як знизити енергоспоживання цих приладів:

Замініть старі моделі на нові з рейтингом енергоефективності A+++. Тримайте їх подалі від джерел тепла. Регулярно очищайте. Розморожуйте не рідше одного разу на рік.

Після холодильного обладнання йдуть прилади, пов’язані з обігрівом і доглядом за білизною.

Електричний обігрівач особливо вимогливий, його середньорічне споживання становить 3800 кВт*г. Відразу за ним слідує сушильна машина, яка може споживати близько 350 кВт*г на рік.

Пральна машина споживає в середньому 191 кВт·год на рік, а посудомийна машина — близько 240 кВт·год на рік.

Окремо деякі прилади можуть здаватися нешкідливими. Однак часте або безперервне їх використання може значно вплинути на рахунки за комунальні послуги, наприклад:

інтернет-модем споживає близько 165 кВт·год на рік;

духовка — близько 130 кВт·год на рік;

варочні панелі — близько 236 кВт·год на рік;

мікрохвильова піч — близько 90 кВт·год на рік.

Інші пристрої, такі як чайники, кавоварки або пилососи, споживають менше енергії, але в сукупності також можуть завдати удару по гаманцю.

Як зменшити споживання енергії:

Відключайте пристрої від мережі, коли вони не використовуються. Використовуйте подовжувачі з вимикачами. Вибирайте короткі та екологічні програми. Регулярно обслуговуйте побутову техніку.

