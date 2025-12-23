0 800 307 555
Як внести дані про право власності на нерухомість через Дію: які є труднощі

Нерухомість
Українці, які намагалися зареєструвати право власності на нерухомість онлайн через Дію, помітили багато технічних труднощів. Тож в Міністерстві юстиції пояснили, чому система не завжди працює коректно і що планують змінити найближчим часом.
Там визнають, що це одна з найпоширеніших проблем пов’язана з об’єктами нерухомості, оформленими до 2013 року.
Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю «Дзеркало тижня» з заступницею міністра юстиції Ольгою Рябухою.
Дані про таке майно часто відсутні в електронному Державному реєстрі речових прав, оскільки раніше вони зберігалися виключно в паперових архівах.
У результаті система не знаходить інформацію про квартиру чи будинок, а заявка на компенсацію щодо пошкоджень житла не може бути оброблена автоматично.
Проблеми з відсутністю даних у реєстрі також впливають на інші електронні сервіси, зокрема на подання заяв у межах державних програм, де підтвердження права власності є обов’язковою умовою.
Ще одна складність виникає під час взаємодії державних реєстраторів з Бюро технічної інвентаризації. Обмін інформацією між цими структурами не всюди налагоджений однаково.
Через це перевірка документів затягується, а строки розгляду заяв збільшуються. У деяких випадках громадяни місяцями очікують на відповідь без розуміння причин затримки.
У міністерстві повідомляють, що робота над усуненням технічних проблем триває. Основний акцент зроблено на розширенні інформаційної взаємодії з БТІ в регіонах. Частина таких установ уже підключена до електронного обміну даними, що дозволяє значно скоротити час обробки заяв.
Пріоритетом визначили підключення великих міст і прифронтових областей, де кількість звернень є найбільшою. У Мін’юсті розраховують, що поступове охоплення всіх регіонів дозволить зробити онлайн реєстрацію стабільною та передбачуваною для користувачів.
Також відомство працює над оптимізацією внутрішніх процесів, щоб державні реєстратори швидше отримували необхідну інформацію без додаткових запитів і пауз у розгляді справ.

Як внести дані про право власності через Дію

Для реєстрації права власності необхідно подати заяву онлайн через портал Дія або звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса.
Онлайн подання передбачає авторизацію з використанням електронного підпису та завантаження права власності.
  • Заяву розглядає державний реєстратор незалежно від місця розташування нерухомості.
  • Після перевірки документів дані вносять до Державного реєстру речових прав, а заявник отримує електронний витяг, який має таку саму юридичну силу, як паперовий.

Скільки коштує

Якщо житло зареєстроване до 1 січня 2013 року, повторна реєстрація повністю безоплатна. Адміністративний збір від 300 гривень сплачується лише у разі реєстрації нового права власності або зміни власника.
У Мін’юсті радять власникам майна, оформленого багато років тому, заздалегідь перевірити наявність інформації в реєстрі. Це допоможе уникнути затримок з наданням компенсації чи інших державних програм.
НерухомістьЖитлова нерухомістьКвартира
Payment systems