Якими пільгами для УБД можуть скористатися родичі військового — Finance.ua

Якими пільгами для УБД можуть скористатися родичі військового Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

Якими пільгами для УБД можуть скористатися родичі військового

Пільгами для учасників бойових дій (УБД) можуть скористатися родичі військового.

Про це нагадали в Пенсійному Фонді України.

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До родичів УБД належать:

чоловік або дружина;

неповнолітні діти;

повнолітні діти, якщо вони не перебувають у шлюбі та мають інвалідність дитинства I або II групи, або інвалідність I групи;

батьки, якщо вони визнані непрацездатними;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням УБД і проживають із ним;

особи, які доглядають за УБД з інвалідністю внаслідок війни I групи, проживають із ним і не перебувають у шлюбі.

Водночас в Національній асоціації адвокатів України повідомили, що співмешканки УБД не вважаються членами сім’ї і не отримають пільг.

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Отримати пільги УБД

Щоб отримтаи пільги для сім’ї, треба звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Які документи

Для цього потрібно подати копії документів, які підтверджують родинний зв’язок заявника з УБД і його право на отримання пільг.

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Які документи потрібні для отримання статусу УБД

Для отримання статусу учасника бойових дій українцю потрібно надати такі документи:

Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. Довідка про безпосередню участь у заходах оборони України має бути встановленого зразка. Копія паспорта. Копія ідентифікаційного коду. Заява про отримання статусу учасника бойових дій. Згода на обробку персональних даних. Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65−70% фотокартки.

Раніше ми писали , що розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4958 грн.

Заява про призначення/перерахунок пенсії учаснику бойових дій подається засобами порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

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Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів зменшив кількість документів, які потрібно подати для набуття статусу учасника бойових дій (УБД);

учасники бойових дій мають право на 75% знижку вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання, незалежно від доходів.

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