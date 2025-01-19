Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка) — Finance.ua

Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)
За аналітичними даними OLX Робота, серед військових професій найчастіше шукають на роботу водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів та медиків.
Найкраще відгукуються на вакансії:
- служба в підрозділах ППО;
- служба кухарем;
- оператор FPV та БпЛА.
У середньому рекрутам пропонують зарплату у 70 000 грн. Дещо менше — 60 000 грн, пропонують у ППО. Інструкторам та бухгалтерам платять по 35 000−36 000 грн.
Серед вакансій, що підходять людям зі статусом УБД, медіанна зарплата становить 19 800 грн, що фактично відповідає середньому рівню оплати по Україні.
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Традиційно більшу зарплату пропонують на заході (22 000 грн). Менше, ніж в середньому по Україні, пропонують в центрі (Черкаська та Кіровоградська) й на Сумщині — 17 500 грн.
Довідка Finance.ua:
- Як повідомлялось раніше, на розмір виплат для військовослужбовців ЗСУ впливають займана в армії посада та військове звання. А також три інші важливі чинники, які впливають і на перебіг військової служби загалом.
- Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з кількох частин. Це як основні, так і додаткові виплати. Додаткові виплати можуть бути як щомісячними та одноразовими. Детально про це читайте за посиланням.
- Державний бюджет України на 2025 рік передбачає спрямування 26,3% валового внутрішнього продукту України або 2,23 трлн грн на безпеку і оборону Української держави, що на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році.
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