Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)

Особисті фінанси
52
Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)
Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)
За аналітичними даними OLX Робота, серед військових професій найчастіше шукають на роботу водіїв, стрільців, операторів БпЛА, командирів та медиків.
Найкраще відгукуються на вакансії:
  • служба в підрозділах ППО;
  • служба кухарем;
  • оператор FPV та БпЛА.
У середньому рекрутам пропонують зарплату у 70 000 грн. Дещо менше — 60 000 грн, пропонують у ППО. Інструкторам та бухгалтерам платять по 35 000−36 000 грн.
Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)
Серед вакансій, що підходять людям зі статусом УБД, медіанна зарплата становить 19 800 грн, що фактично відповідає середньому рівню оплати по Україні.
Читайте також
Традиційно більшу зарплату пропонують на заході (22 000 грн). Менше, ніж в середньому по Україні, пропонують в центрі (Черкаська та Кіровоградська) й на Сумщині — 17 500 грн.
Які зарплати пропонують військовим та особам з УБД (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Як повідомлялось раніше, на розмір виплат для військовослужбовців ЗСУ впливають займана в армії посада та військове звання. А також три інші важливі чинники, які впливають і на перебіг військової служби загалом.
  • Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з кількох частин. Це як основні, так і додаткові виплати. Додаткові виплати можуть бути як щомісячними та одноразовими. Детально про це читайте за посиланням.
  • Державний бюджет України на 2025 рік передбачає спрямування 26,3% валового внутрішнього продукту України або 2,23 трлн грн на безпеку і оборону Української держави, що на 47,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.