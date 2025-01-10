Грошове забезпечення ЗСУ — 5 чинників, які впливають на цого розмір Сьогодні 19:15

Грошове забезпечення ЗСУ — 5 чинників, які впливають на цого розмір

На розмір виплат для військовослужбовців ЗСУ впливають займана в армії посада та військове звання. А також три інші важливі чинники, які впливають і на перебіг військової служби загалом.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

З чого складається грошове забезпечення воїнів ЗСУ

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з кількох частин.

Це як основні, так і додаткові виплати. Додаткові виплати можуть бути як щомісячними та одноразовими.

Зокрема ці виплати включають:

Основні виплати: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років. Додаткові виплати: підвищення посадового окладу, різноманітні надбавки, доплати та винагороди постійного характеру, а також премія. Одноразові виплати: винагороди та допомоги, які надаються за певних обставин.

Як пише Суспільне, у Міноборони зауважили, що метою грошового забезпечення є підтримання належного рівня життя військових та їхніх сімей, мотивації до виконання службових обов’язків, а також компенсація за специфічні умови та ризики військової служби.

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В оборонному відомстві також пояснили, що щомісячні основні види грошового забезпечення для військовослужбовців ЗСУ охоплюють постійні складові, які виплачуються кожному військовому залежно від його звання, посади та тривалості служби.

До таких видів забезпечення належать:

Посадовий оклад — це основна частина грошового забезпечення, яка залежить від посади військового. Вищі посади мають більші оклади, що визначають базовий рівень грошового забезпечення. Оклад за військовим званням — це складова грошового забезпечення військовослужбовця, яка виплачується йому залежно від присвоєного військового звання (наприклад, рядовий, сержант, лейтенант) незалежно від посади, яку обіймає військовослужбовець. Надбавка за вислугу років — це виплата, яку отримує військовослужбовець за тривалість своєї служби в Збройних силах чи інших силових структурах. Ця надбавка нараховується у відсотках до окладів (посадового та за військовим званням) і збільшується зі зростанням кількості років служби починаючи з 5% (для 1 року служби) до 50% (для 25 років і більше).

До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ належать:

1. Підвищення посадового окладу — це базове збільшення окладу для військових, які проходять військову службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний.

Наприклад, у гірських пунктах, визначених урядом, посадові оклади підвищуються на 25% від суми посадового окладу. Якщо посадовий оклад становить 2 550 грн, сума підвищення становитиме 638 грн.

2. Надбавки — це виплати за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, військовослужбовцям-донорам.

Наприклад, надбавка за особливості проходження служби виплачується в розмірі 65% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років. Якщо посадовий оклад становить 2 550 грн, оклад за військове звання — 530 грн та надбавка за вислугу років — 770 грн, то надбавка за особливості проходження служби становитиме 2 503 грн на місяць.

3. Доплати — це виплати за здобутий науковий ступінь, наприклад, кандидата наук або доктора наук, а також за отримане вчене звання, наприклад, доцента чи професора. Військовослужбовці, які обіймають визначені посади, можуть отримати додатково від 5% до 10% посадового окладу, залежно від рівня досягнень у науковій та професійній діяльності.

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4. Винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту — це спеціальна форма матеріального стимулювання для осіб, які займаються критично важливими функціями у сфері кіберзахисту національної безпеки.

Військовослужбовці, які працюють із кіберзахистом, отримують винагороду, що може становити до 100% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від рівня виконуваних завдань.

5. Винагорода за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду) — це щомісячна виплата у розмірі 2 350 грн курсантам вищих військових навчальних закладів, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі.

6. Премія — щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби. У середньому премія становить від 15 000 до 30 000 грн.

П’ять факторів, які формують розмір виплат для військових

На розмір грошового забезпечення військовослужбовців (як основних, так і додаткових виплат) впливає п’ять різних чинників.

Це перш за все займана посада та військове звання.

Також грошове забезпечення залежить від:

тривалості;

інтенсивності;

умов військової служби.

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