Зарплати українських військових з 1 січня — Finance.ua

Зарплати українських військових з 1 січня Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Зарплати українських військових з 1 січня

Зарплати українських військових із 1 січня 2025-го не зміняться. Чинний розмір забезпечення має зберегтися, якщо не буде переглянуто бюджет на поточний рік.

Як раніше пояснювали парламентарі, розмір виплат може бути скоригований з урахуванням інфляції та підвищення цін. Однак для цього необхідно ухвалити додаткові рішення.

додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців становить: Як йдеться в Законі «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» та Постанові Кабінету міністрів № 168, розмірна місяць для військовослужбовців становить:

30 тис. грн для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;

для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ; 50 тис. грн для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

100 тис. грн для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон;

для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон; 70 тис. грн доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць.

За словами військовослужбовця Кирила Сазонова, загальна зарплата може варіюватися від 20 до 190 тисяч гривень на місяць. «Зарплатня трохи більше 20 тисяч у мене як у молодшого сержанта. У рядового не набагато менше — 21 300 гривень. Залежить від посади. Далі йде доплата за інтенсивність бойових дій — щонайменше 30 тисяч, максимум 100 тисяч. Тобто той, хто постійно воює, — 120 тисяч. Ще доплата 70 тисяч за перебування більше місяця у зоні бойових дій», — пояснив Сазонов в ефірі «Новини.Live».

Він також додав, що найбільші виплати отримують ті, хто безпосередньо перебуває на першій лінії оборони. Крім того, він додав, що в Силах оборони діють премії за знищену російську техніку. Однак він назвав це питання «трохи важким».

Зазначимо, з березня 2025 року в Україні курсанти 1−2 курсів отримуватимуть щонайменше 8 тисяч гривень, а курсанти 3−4 курсів — понад 20 тисяч гривень на місяць. Такі зміни спрямовані на покращення мотивації майбутніх офіцерів і підвищення престижу військової служби.

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