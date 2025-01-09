Рада підтримала законопроєкт про базову військову підготовку — Finance.ua

Рада підтримала законопроєкт про базову військову підготовку Сьогодні 11:47

Рада підтримала законопроєкт про базову військову підготовку

Верховна Рада ухвалила законопроект № 12 076 Про зміни до Закону «Про військовий обов’язок і службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки. Рішення було прийняте на засіданні 9 січня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що передбачає законопроєкт

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:

для студентів закладів вищої освіти — у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих — у навчальних центрах Збройних Сил України.

Чоловіки від 18 до 25 років зможуть самостійно обрати час проходження базової військової підготовки, до того, як їм виповниться 24.

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Також цей документ дозволяє хлопцям, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України.

У документі вказано, що з 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Варто зауважити, що цей вид служби буде обов’язковим для чоловіків, придатних до служби за станом здоров’я.

Облік військовозобов’язаних жінок

Зокрема у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою (зверненням) беруться на військовий облік призовників.

Після проходження базової військової служби звільнені з військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних у порядку та строк, визначені частиною 11 статті 26 цього Закону.

Під час розгляду у залі була додана норма про те, що жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних лише за їх бажанням, а не автоматично. Таким чином, мобілізувати жінок, які добровільно пройшли базову військову службу, без їх бажання не будуть.

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Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім вищевказаних жінок, які закінчили медичні заклади, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.

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