В Україні автоматизують надання статусу УБД — Finance.ua

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В Україні автоматизують надання статусу УБД

Особисті фінанси
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В Україні автоматизують надання статусу УБД
В Україні автоматизують надання статусу УБД
У рамках місяця цифрової трансформації Міністерство у справах ветеранів України зробило важливий крок — автоматизовано надання статусу учасника бойових дій (УБД). Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання, взагалі не залучатимуться до процесу отримання статусу — держава бере на себе всі необхідні процедури.
Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
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«Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше — бере на себе держава. Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає навіть необхідність подання заяви. Жодних бюрократичних перешкод, ніяких паперових документів або додаткових звернень у різні установи», — повідомила Калмикова.
Раніше процес вимагав особистої участі ветеранів, подачі паперових документів та проходження численних погоджень.
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«Завдяки новим цифровим підходам ця процедура стане значно простішою та ефективною, забезпечивши швидке та зручне отримання статусу учасника бойових дій. Відомості про участь у бойових діях будуть вноситись уповноваженими особами військових частин», — додала міністерка.
Після надання статусу УБД, захисники будуть мати можливість згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія та користуватися всіма перевагами статусу. Важливо, генерація е-Посвідчення у застосунку Дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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