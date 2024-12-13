В Україні автоматизують надання статусу УБД — Finance.ua

В Україні автоматизують надання статусу УБД Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

В Україні автоматизують надання статусу УБД

У рамках місяця цифрової трансформації Міністерство у справах ветеранів України зробило важливий крок — автоматизовано надання статусу учасника бойових дій (УБД). Тепер військовослужбовці, які виконують бойові завдання, взагалі не залучатимуться до процесу отримання статусу — держава бере на себе всі необхідні процедури.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

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«Військовослужбовці виконують бойові завдання, все інше — бере на себе держава. Ми впроваджуємо автоматичне надання статусу, яке виключає навіть необхідність подання заяви. Жодних бюрократичних перешкод, ніяких паперових документів або додаткових звернень у різні установи», — повідомила Калмикова.

Раніше процес вимагав особистої участі ветеранів, подачі паперових документів та проходження численних погоджень.

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«Завдяки новим цифровим підходам ця процедура стане значно простішою та ефективною, забезпечивши швидке та зручне отримання статусу учасника бойових дій. Відомості про участь у бойових діях будуть вноситись уповноваженими особами військових частин», — додала міністерка.

Після надання статусу УБД, захисники будуть мати можливість згенерувати е-Посвідчення у застосунку Дія та користуватися всіма перевагами статусу. Важливо, генерація е-Посвідчення у застосунку Дія без наявності паперового посвідчення буде реалізована протягом січня 2025 року.

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