Ще одній категорії українців почали оформляти статус УБД — Finance.ua

Ще одній категорії українців почали оформляти статус УБД Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

Ще одній категорії українців почали оформляти статус УБД

В Україні триває повномасштабна війна проти країни-агресора. У Кабміні вже почали оформлення статусу учасника бойових дій добровольцям.

Про це повідомляє Мінветеранів.

У відомстві кажуть, що статус УБД надають добровольцям, які стали на захисти території України з 24 лютого по 25 березня 2022 року, але потім не долучились до Збройних сил України або інших складових сектору безпеки та оборони.

Які статуси можуть отримати добровольці

Згідно з рішенням Кабміну, добровольці можуть отримати такі статуси:

статус інваліда війни можуть отримати добровольці, які зазнали поранення під час бойових дій;

статус члена родини загиблого захисника чи захисниці України надають родичам добровольців.

Що треба зробити, аби отримати статус УБД

Для того, аби добровольцю отримати статус учасника бойових дій, треба письмово (особисто чи поштою) звернутися до міжвідомчої комісії при Мінветеранів за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ, 1 001.

Зразки заяв та списки необхідних документів для отримання вищезазначених статусів можна знайти за посиланням

Міжвідомча комісія при Мінветеранів ретельно перевірятиме документи та свідчення для встановлення статусу на предмет фальсифікації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 11 липня дозволив оформлювати статус учасника бойових дій захисникам, які воювали поза складом бойових підрозділів. Статус УБД зможуть оформлювати громадяни, які з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2022 року захищали територію України від російських окупантів у складі:

добровольчих формувань у взаємодії із ЗСУ, МВС, Держприкордонслужбою, Національною поліцією, Нацгвардією, СБУ;

іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, або згідно з Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

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