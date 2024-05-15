Що робити, якщо посвідчення УБД втрачене чи пошкоджене — Finance.ua

Що робити, якщо посвідчення УБД втрачене чи пошкоджене Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Що робити, якщо посвідчення УБД втрачене чи пошкоджене

Посвідчення учасника бойових дій можна відновити, якщо ви загубили його, воно втрачене чи пошкоджене внаслідок бойових дій.

Про це повідомляють юристи Українського ветеранського фонду

Про документ

Посвідчення учасника бойових дій — це документ, який підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Посвідчення необхідне для оформлення гарантованих пільг та виплат.

Як його відновити

У випадку, якщо посвідчення видавала міжвідомча комісія, для відновлення цього документа необхідно на електронну пошту Міністерства у справах ветеранів dpi@mva.gov.ua надіслати такі документи:

власноруч завірені копії сторінок паспорта (1, 2 та 11, 12);

власноруч завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

фотографії розміром 3×4 (2 штуки);

заяву про заміну зіпсованого / втраченого посвідчення з уточненням причин втрати (заява пишеться в довільній формі, з обов’язковим зазначенням своєї електронної пошти та номера мобільного телефону);

якщо посвідчення пошкоджене, воно також додається до заяви для підтвердження його непридатності.

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Фотокартки та пошкоджене посвідчення, яке підлягає знищенню, надсилаються поштовим зв’язком АТ «Укрпошта» на адресу Міністерства у справах ветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 1 001.

Якщо посвідчення було втрачене, тоді відповідну заяву необхідно подати до відділу поліції.

«Бажано також подати оголошення в газету про втрату документа із зазначенням прізвища, імені, по батькові, які на ньому вказані», — додали юристи.

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До пакету перелічених вище документів треба додати копію заяви в поліцію та копію оголошення в газеті, а за наявності — і копію посвідчення.

Особам, які демобілізовані, для відновлення посвідчення необхідно написати заяву до ТЦК та СП за місцем обліку. ТЦК своєю чергою зробить запит в ту установу, якою було видано посвідчення.

Довідка Finance.ua:

народні депутати підтримали законопроєкт № 11 143, який значно спрощує процедуру оформлення статусу учасника бойових дій;

прийняття законопроєкту створить умови для законодавчого спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, зокрема за рахунок удосконалення інформаційної взаємодії між держреєстрами. А також поліпшить процес визначення статусу та забезпечить захист прав військовослужбовців, які брали участь у бойових діях

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