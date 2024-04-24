В Україні спростять оформлення статусу учасника бойових дій. Рада ухвалила закон — Finance.ua

В Україні спростять оформлення статусу учасника бойових дій. Рада ухвалила закон Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

В Україні спростять оформлення статусу учасника бойових дій. Рада ухвалила закон

Народні депутати підтримали законопроєкт № 11 143 , який значно спрощує процедуру оформлення статусу учасника бойових дій.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Як зазначив Федієнко, наразі законодавство про хмарні послуги забороняє обробляти інформацію з обмеженим доступом в інформаційно-комунікаційних системах із використанням хмарних сервісів, розміщених за кордоном. Також закон не дозволяє авторизувати системи із використанням сучасних стандартів безпеки, прийнятих країнами НАТО.

Що змінює законопроєкт

Автори закону пояснюють, що зміни передбачають:

розробку та затвердження Міноборони та СБУ галузевих та/або цільових профілів безпеки для відповідних інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем;

встановлення особливих умов для обробки інформації у воєнній і оборонній сфері Міноборони у власних системах на період дії правового режиму воєнного стану;

цифровізацію процесу надання статусу учасника бойових дій;

розширення переліку відомостей, які обробляються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів та інноваційної інформаційної взаємодії з іншими системами для отримання таких відомостей.

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«Прийняття законопроєкту створить умови для законодавчого спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, зокрема за рахунок удосконалення інформаційної взаємодії між держреєстрами. А також поліпшить процес визначення статусу та забезпечить захист прав військовослужбовців, які брали участь у бойових діях», — підсумував Федієнко.

Довідка Finance.ua:

уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого Захисника і Захисниці. Відтепер статус можна буде отримати у 30-ти денний термін двома шляхами: 1. у паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання; 2. в електронній формі — через е-кабінет порталу Дія або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці);

Міністерство оборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку 2024 року.



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