У Міноборони повідомили, коли планують запустити E-кабінет військовозобов'язаного — Finance.ua

У Міноборони повідомили, коли планують запустити E-кабінет військовозобов'язаного Сьогодні 19:01

У Міноборони повідомили, коли планують запустити E-кабінет військовозобов'язаного, Фото depositphotos.com

Міністерство оборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку 2024 року.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте також Верховна Рада просить Міноборони уточнення щодо повісток в е-кабінеті

«Реєстр „Оберіг“ вже працює, він офіційно легалізований, на нього отримана комплексна система захисту інформації, Міністерство оборони наповнило реєстр, ми прибрали дублі, неактуальну інформацію, налагодили взаємодію з шістьма великими державними реєстрами — Державною податковою службою, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Міносвіти, Державної міграційної служби, але якщо ви запитуєте про кабінет, можливість якого вже легалізована позавчора законом 10 062, то ми плануємо запустити його влітку 2024 року і працюємо над цим максимально швидко», — зазначила Черногоренко.

Вона додала, що реєстр «Оберіг"постійно модернізується.

Читайте також Україні не потрібно мобілізовувати ще пів мільйона чоловіків — Зеленський

«Наприкінці 2023 року він значно поповнився даними, ми зараз обмінюємося даними про військовозобов'язаних із шістьма найбільшими реєстрами країни, але новий закон покращує взаємодію реєстру з усіма державними реєстрами і розширює перелік даних про військовозобов'язаних», — пояснила Черногоренко.

Зокрема, за її словами, в реєстрі є інформація про освіту, зміну даних в інших реєстрах тощо. Крім того, громадянам буде не обов’язково звертатись до ТЦК та СП особисто, вони зможуть надавати свої дані через електронний кабінет військовозобов'язаного.

«Фактично кожен військовозобов'язаний зможе закинути запит через електронний кабінет до інших реєстрів і таким чином поповнити або актуалізувати свої дані в „Оберіг“», — підкреслила заступниця міністра оборони.

Читайте також Професії, за якими нададуть бронювання від мобілізації

Відповідаючи на запитання, чи потрібно особисто кожному створювати свій кабінет, Черногоренко повідомила: «Кабінет буде створений для кожного військовозобов'язаного. Це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але чи користуватись таким електронним кабінетом, чи ні, це буде справа кожного громадянина, громадянки, проте ми віримо, що цей зручний ефективний спосіб взаємодії з державою стане в нагоді кожному і кожній».

Вона також нагадала, що тепер громадянам не треба буде приносити ксерокопії документів, а з будь-якої локації через свій кабінет можна оновити свої дані або перевірити ті дані, які вже є у реєстрі.

Довідка Finance.ua:

2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного;

зокрема, він дозволяє перенесення українських військових IT-систем у хмарні сховища країн-членів НАТО в межах посилення кіберзахисту. А також забезпечує запуск цифрових облікових документів (сертифікатів) з удосконаленням системи «Оберіг» — електронного Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

крім того, передбачається запуск порталу електронних послуг, за допомогою якого можна буде оформити статус учасника бойових дій онлайн, офлайн або автоматично за наявності потрібних даних у системі.



Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.