Мобілізація з 25 років: хто тепер зобов’язаний нести службу — Finance.ua

Мобілізація з 25 років: хто тепер зобов’язаний нести службу Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав одразу кілька законопроєктів, які безпосередньо впливають на мобілізацію в Україні. Зокрема, президент знизив вік мобілізації з 27 до 25 років і скасував статус «обмежено придатних».

«На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення до військової частини виповнилося 18 років, і старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову», — йдеться в документі.

Водночас там уточнюється, що під час дії воєнного стану призовні комісії мають провести медогляд призовників, які перебувають на військовому обліку і досягли 25-річного віку. І в разі визнання придатними до військової служби, їх поставлять на військовий облік і визнають військовозобов'язаними.

Це означає, що чоловіків віком 25 років можна буде мобілізувати до армії, навіть якщо вони не служили строкову службу і не мають військового досвіду.

Закон набирає чинності дня, наступного за днем його опублікування.

Електронний кабінет призовників

Також Зеленський підписав проєкт № 10 062 про вдосконалення порядку обробки та використання даних з реєстрів для військового обліку та отримання статусу ветерана війни.

Зокрема, він дозволяє перенесення українських військових IT-систем у хмарні сховища країн-членів НАТО в межах посилення кіберзахисту. А також забезпечує запуск цифрових облікових документів (сертифікатів) з удосконаленням системи «Оберіг» — електронного Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Крім того, передбачається запуск порталу електронних послуг, за допомогою якого можна буде оформити статус учасника бойових дій онлайн, офлайн або автоматично за наявності потрібних даних у системі.

Реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних і резервістів віком від 17 до 60 років.

Він наповнюватиметься відомостями за допомогою електронної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями яких є державні органи.

Доступ до Реєстру матимуть Міноборони, СБУ, органи розвідки, оперативні командування, а також ТЦК областей.

У Реєстрі міститимуться такі відомості:

— персональні дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

— службові дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів;

— дані про необхідність у комплектуванні особовим складом Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Очікується, що е-кабінет запрацює у ІІ кварталі 2024 року.

Скасування обмеженої придатності

В Україні до ухвалення цього закону було три види рішень військово-лікарської комісії щодо потенційних призовників: придатний, обмежено придатний і непридатний.

Тепер же підписано проєкт закону № 10 313, який виключає статус «обмежено придатний». Таким чином лікарська комісія може зробити два висновки — придатний або непридатний.

Також встановлюється обов’язок для українців, які раніше були визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців пройти повторний медогляд. Але такий огляд буде можливий після того, як підзаконні акти приведуть у відповідність до нового закону.

Крім того, тепер на рівні закону встановлено норму про виплату 15 млн гривень родині загиблого військового.

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