Столиця продовжує вдосконалювати систему освіти та впроваджувати сучасні технології Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

Столиця продовжує вдосконалювати систему освіти та впроваджувати сучасні технології

Як повідомив мер Києві Кличко, столиця продовжує вдосконалювати систему освіти та впроваджувати сучасні технології, щоб зробити процес навчання під час війни більш безпечним.

«Один із ліцеїв у Дарницькому районі оснастили сучасною цифровою інфраструктурою. Вона поєднала захищені мережеві технології Cisco, системи відеоаналітики, контроль доступу та датчики стану середовища з цифровою платформою міста. Відповідає міжнародним стандартам і робить ліцей сучасним, безпечним та технологічним середовищем» — йдеться в повідомленні.

Як діє

Нова система працює як єдиний організм. Від моменту, коли учень заходить до закладу, до моменту створення навчальних матеріалів чи перебування в укритті під час повітряної тривоги.

Учні можуть потрапити до ліцею за допомогою цифрової Учнівської картки, а шкільне відеоспостереження працює в поєднанні з міською системою.

Це спільна ініціатива Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, Департаменту освіти та компанії Cisco.

Проект реалізували в межах програми Cisco Country Digital Acceleration (CDA). Далі його планують розповсюдити на інші навчальні заклади столиці та країни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.