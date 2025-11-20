0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні оновили правила формування ціни будівництва під час війни

Казна та Політика
121
В Україні оновили правила формування ціни будівництва під час війни
В Україні оновили правила формування ціни будівництва під час війни
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює єдині та передбачувані правила формування вартості будівельних робіт під час війни.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що постанова має забезпечити прозорі та передбачувані підходи до розрахунку вартості робіт під час відновлення після російських обстрілів.
Оновлені правила діятимуть протягом воєнного стану та рік після його завершення.

Які зміни затвердив уряд

Уряд встановив єдиний підхід до визначення загальновиробничих і адміністративних витрат, а також прибутку підрядника.
Тепер застосовуватимуться чіткі орієнтири у відсотках:
  • загальновиробничі витрати становлять 10%;
  • адміністративні витрати становлять 3%;
  • прибуток підрядника становить 15%.

Оплата праці та ринкові ціни

Постанова оновлює підхід до зарплати будівельників. Оплата праці має відповідати галузевим гарантіям і може бути підвищена у складних умовах.
Також створюється База цін на будівельні матеріали та Кодифікатор будівельної продукції. Ці інструменти допоможуть порівнювати ринкові ціни та уникати завищення вартості.
Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2025 року середня зарплата в країні становила 26 623 гривні — це плюс 24% до показника минулого року. Однак у сфері робітничих спеціальностей деякі зарплати зросли більш ніж на 40%, хоча вони ще й торік були вищі за рівень середньої зарплати.
Так, зарплата плиточника, за даними «OLX Робота», зросла — з 37 500 гривень минулого року до 45 000 гривень нині. Зарплата маляра зросла майже на 43% — до 50 000 гривень. Зарплата сантехніка — на 38% — до 41 500 гривень. Фасадники в середньому заробляють 57 250 гривень на місяць. Електрики та будівельники — 35 000 та 45 000 гривень, штукатури взагалі 60 000 гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems