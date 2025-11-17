В Україні формується новий клас високооплачуваних сантехніків і плиточників (думка експертів) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

В Україні формується новий клас високооплачуваних сантехніків і плиточників (думка експертів)

За даними Держстату у вересні 2025 року середня зарплата в країні становила 26 623 гривні — це плюс 24% до показника минулого року. Однак у сфері робітничих спеціальностей деякі зарплати зросли більш ніж на 40%, хоча вони ще й торік були вищі за рівень середньої зарплати.

За даними Держстату у вересні 2025 року середня зарплата в країні становила 26 623 гривні — це плюс 24% до показника минулого року. Однак у сфері робітничих спеціальностей деякі зарплати зросли більш ніж на 40%, хоча вони ще й торік були вищі за рівень середньої зарплати.

Так, зарплата плиточника, за даними «OLX Робота», зросла — з 37 500 гривень минулого року до 45 000 гривень нині.Зарплата маляра зросла майже на 43% — до 50 000 гривень. Зарплата сантехніка — на 38% — до 41 500 гривень. Фасадники в середньому заробляють 57 250 гривень на місяць. Електрики та будівельники — 35 000 та 45 000 гривень, штукатури взагалі 60 000 гривень, пише hromadske.ua

Це через нестачу людей, що володіють цими професіями. Охочих і спроможних працювати сантехніками й електриками під час війни не так багато.

«З плиточниками взагалі велика проблема. Це золоті люди будуть у країні. У мене один знайомий плиточник, то щоб до нього записатись — черга вже на березень. Ми замовляли ремонт даху на зиму, там у нас є проблеми, то два місяці чекаємо. Плиточник улітку робив нам роботу за одну ціну, а от місяць тому ми знову його покликали, то він каже, що вдвічі вища вже ціна. Підрядники потроху намагаються піднімати ціни, приватні виконавці більш серйозно. У нас вивозить сміття компанія „Грінко“, то вона нам на 25% нещодавно підняла вивіз», — розповідає Євген Довгий, очільник ОСББ Friendly House.

Станіслав Донцов, голова правління ОСББ «Порядок Шептицького», також скаржиться на нестачу робітників:

«Зростає неофіційна конкуренція за найкращих фахівців: електриків, сантехніків, зварювальників. Їх дуже складно знайти, і якщо раніше наші колеги дуже радісно ділилися цими контактами, то я навіть почав помічати, що зараз люди менш охоче дають такі контакти, бо просто бояться, що на всіх не вистачить цього персоналу, що обслуговує».

Ринок праці зголоднів за робітниками

Мобілізація також викосила ряди ремонтників. І відповідно вплинула на вартість їхніх послуг. Часом робітники просять більше, бо враховують свій маршрут через блокпости, закладають ціну ризику, так би мовити.

«Робітники середнього віку або не можуть приїхати, або беруть замовлення лише локально. З лівого берега Києва на правий не поїдуть, якщо бронювання немає. Звісно, це все на їхній ризик. Багато було випадків, що людей викликали на роботу, вони мали приїхати, а їх просто дорогою забрали», — розповідає Євген Довгий.

Тому нині є тенденція, що ремонтно-будівельні бригади формують із чоловіків віком до 25 років, які не підлягають мобілізації. Вони гарантовано приїдуть, але цінник може бути вдвічі більшим, а якість — не надто високого рівня через недосвідченість майстрів.

«Старше покоління, яке працювало десятиліттями в цій сфері, виходить на пенсію. От я часто помічаю, коли до нас приходять на обслуговування теплопункту, то це зазвичай електрик старший та електрик молодший. Старший передає знання. Так само з ліфтерами. Й абсолютно очевидно, що ці молоді фахівці не готові в тому обсязі, у якому готові попередні покоління. Тобто теоретичну базу, яку їм дали, — вона абсолютно недостатня. І вже в роботі, на практиці вони переймають досвід від більш досвідчених фахівців. Особливо це відчутно в таких сферах, як водопостачання й теплопостачання. Там ситуація майже критична, якщо чесно. Бо молоді люди не йдуть у ці сфери працювати, практичних навичок вони не мають. І хто буде обслуговувати цю сферу через декілька років — узагалі незрозуміло, чесно кажучи. Це величезна проблема», — розповідає Донцов.

Раніше писали , що у третьому кварталі 2025 року найбільше оголошень про роботу стосувалися робітничих професій. У топі за кількістю пропозицій залишаються продавці, водії, різноробочі, служба в силах оборони, вантажники, кухарі, продавці-консультанти та бариста.

Нагадаємо, нині 26% українців у групі 60+ мають стабільну роботу , підробіток чи активно шукають роботу. Велика частина українців яким виповнилося 55 років, хочуть працювати та навчатися, бути частиною життя громади.

