Як визначається режим роботи для працівників з інвалідністю

Роботодавець може встановити працівникам з інвалідністю неповний робочий день або неповний робочий тиждень — за бажанням працівника з інвалідністю або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації.

Про це повідомили в управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області.

Як визначається режим роботи

Тривалість робочого часу узгоджується між працівником і роботодавцем. Це можуть бути і дві години на день, і дві години на тиждень.

Однак, як зазначають фахівці, при цьому має бути дотримано мінімальних державних гарантій щодо оплати праці.

Більше того, якщо індивідуальною програмою людини з інвалідністю передбачено зменшену тривалість робочого часу, роботодавець просто зобов’язаний створити такі умови.

Роботодавцям потрібно пам’ятати, що при прийомі на роботу працівника з інвалідністю не встановлюється випробувальний термін.

Окрім цього, інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк.

Чи може людина з інвалідністю працювати на двох роботах

Українське законодавство дозволяє працівникам, зокрема й людям з інвалідністю, мати основне місце роботи та додатково працювати за сумісництвом.

У кожному випадку йдеться про окремі трудові договори. Кількість відпрацьованих годин за ними обліковується окремо та не підсумовується.

