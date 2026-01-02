Як зростуть в 2026 році пенсії у військових з інвалідністю
Адвокат адвокатського об’єднання ETERNIX Анастасія Капустинська розповіла УНІАН, яка військова пенсія в Україні буде у новому році.
За словами адвоката, пенсійне забезпечення військовослужбовців та ветеранів регулюється законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Для того, аби зрозуміти, яка пенсія буде з 1 січня 2026 року для військових, треба звертати увагу на розмір грошового забезпечення, тобто:
- особам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 100%;
- II групи — 80%;
- II групи — 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).
При цьому, як зауважила Капустинська, існують мінімальні гарантії, нижче яких виплата бути не може:
- для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 5025 гривень;
- II групи — 4610 гривень;
- III групи — 4396 гривень.
Для інших випадків інвалідності (пов'язаних із проходженням служби) базові цифри складають 4 605 грн, 4 396 грн та 4 186 грн відповідно.
Для розрахунку мінімальних виплат іншим категоріям військовослужбовців та правоохоронців застосовується система підвищувальних коефіцієнтів до вказаних вище базових сум:
- 110% від бази — для старших солдатів та сержантського складу строкової служби;
- 120% від бази — для рядового, сержантського і старшинського складу (контрактників), а також молодшого складу Національної поліції, ДСНС, ДБР, НАБУ та Служби судової охорони;
- 130% від бази — для всього офіцерського складу та осіб середнього й вищого начальницького складу силових відомств.
«Важливою нормою статті 22 закону є обов’язкова щорічна індексація з 1 березня, починаючи з 2023 року. Перерахунок здійснюється відповідно до Закону „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, що дозволяє підтримувати купівельну спроможність ветеранських виплат незалежно від економічних коливань», — зазначила Капустинська.
