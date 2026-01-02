Як зростуть в 2026 році пенсії у військових з інвалідністю Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Як зростуть в 2026 році пенсії у військових з інвалідністю

Адвокат адвокатського об’єднання ETERNIX Анастасія Капустинська розповіла УНІАН, яка військова пенсія в Україні буде у новому році.

Для того, аби зрозуміти, яка пенсія буде з 1 січня 2026 року для військових, треба звертати увагу на розмір грошового забезпечення, тобто:

особам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 100%;

II групи — 80%;

II групи — 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

При цьому, як зауважила Капустинська, існують мінімальні гарантії, нижче яких виплата бути не може:

для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи — у розмірі 5025 гривень;

II групи — 4610 гривень;

III групи — 4396 гривень.

Для інших випадків інвалідності (пов'язаних із проходженням служби) базові цифри складають 4 605 грн, 4 396 грн та 4 186 грн відповідно.

Для розрахунку мінімальних виплат іншим категоріям військовослужбовців та правоохоронців застосовується система підвищувальних коефіцієнтів до вказаних вище базових сум:

110% від бази — для старших солдатів та сержантського складу строкової служби;

120% від бази — для рядового, сержантського і старшинського складу (контрактників), а також молодшого складу Національної поліції, ДСНС, ДБР, НАБУ та Служби судової охорони;

130% від бази — для всього офіцерського складу та осіб середнього й вищого начальницького складу силових відомств.

«Важливою нормою статті 22 закону є обов’язкова щорічна індексація з 1 березня, починаючи з 2023 року. Перерахунок здійснюється відповідно до Закону „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, що дозволяє підтримувати купівельну спроможність ветеранських виплат незалежно від економічних коливань», — зазначила Капустинська.

Читайте більше про виплати в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.