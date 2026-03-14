Кому з пенсіонерів треба щороку проходити фізичну ідентифікацію

У Пенсійному фонді України нагадали про дві категорії пенсіонерів, які щороку до 31 грудня повинні проходити фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплати пенсії.
Це стосується пенсіонерів, які:
  • тимчасово проживають за межами України,
  • мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Як подати заяву на переведення пенсії

Водночас пенсіонери, які виїхали з окупованих територій і тепер мешкають на підконтрольній Україні території, фізичну ідентифікацію проходити не повинні.
Вони мають подати заяву в паперовій або електронній формі про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання.
Заява у паперовій формі подається у будь-якому сервісному центрі ПФУ, в електронній формі — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Для подання електронної заяви потрібно:
  • Авторизуватися на вебпорталі через КЕП.
  • Обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення», опцію «Внесення змін до пенсійної справи».
  • Увійти в розділ «Заява на зміну особистих даних пенсіонера», заповнити необхідні дані та додати скан-копії документів (за наявності).
  • У сформованій заяві обрати опцію «Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання».
  • Підписати заяву за допомогою КЕП і надіслати до ПФУ.
Інформацію про статус розгляду заяви можна перевірити у розділі «Мої звернення».

Як поновити пенсію після непроходження фізичної ідентифікації

До цього Finance.ua зазначав, якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна поновити протягом одного року з дати припинення.
Для відновлення виплат необхідно виконати дві умови: пройти фізичну ідентифікацію та подати заяву про поновлення виплати.
Подати заяву про поновлення виплати можна кількома способами:
  • онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України, якщо особу отримувача встановлено в режимі відеоконференцзв’язку;
  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • поштою — для осіб, які перебувають за кордоном.
За матеріалами:
Finance.ua
