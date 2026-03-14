Кому з пенсіонерів треба щороку проходити фізичну ідентифікацію Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді України нагадали про дві категорії пенсіонерів, які щороку до 31 грудня повинні проходити фізичну ідентифікацію для продовження отримання виплати пенсії.

Це стосується пенсіонерів, які:

тимчасово проживають за межами України,

мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Як подати заяву на переведення пенсії

Водночас пенсіонери, які виїхали з окупованих територій і тепер мешкають на підконтрольній Україні території, фізичну ідентифікацію проходити не повинні.

Вони мають подати заяву в паперовій або електронній формі про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання.

Заява у паперовій формі подається у будь-якому сервісному центрі ПФУ, в електронній формі — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Для подання електронної заяви потрібно:

Авторизуватися на вебпорталі через КЕП.

Обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення», опцію «Внесення змін до пенсійної справи».

Увійти в розділ «Заява на зміну особистих даних пенсіонера», заповнити необхідні дані та додати скан-копії документів (за наявності).

У сформованій заяві обрати опцію «Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання».

Підписати заяву за допомогою КЕП і надіслати до ПФУ.

Інформацію про статус розгляду заяви можна перевірити у розділі «Мої звернення».

Як поновити пенсію після непроходження фізичної ідентифікації

До цього Finance.ua зазначав , якщо виплату пенсії або страхових виплат було припинено через непроходження фізичної ідентифікації, її можна поновити протягом одного року з дати припинення.

Для відновлення виплат необхідно виконати дві умови: пройти фізичну ідентифікацію та подати заяву про поновлення виплати.

Подати заяву про поновлення виплати можна кількома способами:

онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду України, якщо особу отримувача встановлено в режимі відеоконференцзв’язку;

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою — для осіб, які перебувають за кордоном.

