Міжнародний реєстр збитків відкрив п’ять нових категорій подачі заяв для бізнесу та держави

Можна подавати заяви щодо відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення
З 29 квітня представники бізнесу та державного сектору отримали можливість подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України. Йдеться про п’ять нових категорій, які охоплюють пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, а також втрату чи пошкодження активів.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
«Запуск цих категорій дає можливість системно фіксувати збитки та формувати повноцінну міжнародну доказову базу, на підставі якої ухвалюватимуться рішення щодо компенсацій», — зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Подання заяв через «Дію»

Подання заяв доступне через вебпортал «Дія» для всіх юридичних осіб, незалежно від їхньої організаційно-правової форми чи форми власності, зокрема й для державних і комунальних підприємств.
Керівник також може призначити представника, який буде уповноважений подавати заяви від імені цієї юридичної особи, видавши такому представнику Цифрові повноваження через Дію. Представником може бути будь-яка дієздатна фізична особа.
Окремі категорії також передбачені для держави Україна, органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів.

Що охоплюють нові категорії

Як уточнюється на сайті RD4U, Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив можливість подання заяв про компенсацію у перших категоріях, що стосуються збитків, завданих агресією російської федерації бізнесу та державі Україна:
  • B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 Пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури.
  • C3.1 Пошкодження, знищення або втрата активів.
У категоріях B1.1, B1.2, C1.1, C1.2 заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення (в тому числі — майбутнє) пошкодженої інфраструктури або її функцій.
Категорія C3.1 охоплює пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі витрати, пов’язані з такими втратами.
Заяви щодо майна та будь-яких активів, які належали фізичній особі та були знищені, пошкоджені або втрачені внаслідок війни, повинні подаватися у категоріях А.
Заяви, що відповідають установленим вимогам, будуть внесені до Реєстру та в подальшому передані на розгляд майбутньої Компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації.

Довідка Finance.ua:

  • Реєстр збитків об’єднує 44 держави та Європейський Союз;
  • у грудні 2025 року була підписана Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Комісія оцінюватиме подані до Реєстру збитків заяви та визначатиме розмір відшкодування;
  • станом на сьогодні до реєстру надійшло близько 150 тис. заяв;
  • раніше Finance.ua писав, що уряд оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Тепер заяви про пошкодження або знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури та інших об’єктів зможуть подавати не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
