Кабмін змінив умови подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через «Дію»

Уряд оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Тепер заяви про пошкодження або знищення житлових об’єктів, критичної інфраструктури та інших об’єктів зможуть подавати не лише фізичні особи, а й юридичні особи та державні органи України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

Розширення переліку заявників

За словами очільниці уряду, міжнародний Реєстр збитків є одним з інструментів притягнення росії до відповідальності за шкоду, завдану Україні та її громадянам. Уряд оновив порядок подання заяв, щоб розширити коло заявників і забезпечити фіксацію збитків, завданих житловим об’єктам, критичній інфраструктурі та іншим об’єктам.

Подання заяв для юридичних осіб та державних органів стане можливим найближчим часом через портал Дія.

Статистика подання заяв

З квітня 2024 року майже 90 тисяч людей вже подали заяви до міжнародного Реєстру збитків у 14 категоріях через портал Дія.

Розгляд заяв і ухвалення рішень щодо компенсації завданих збитків здійснюватиме Компенсаційна комісія. Вона була заснована 35 державами шляхом підписання відповідної Конвенції.

Подати заяву до міжнародного Реєстру збитків для фізичних осіб можна за посиланням

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міжнародний Реєстр збитків, завданих російською агресією проти України, відкрив нову категорію для подання заяв — A3.3 «Втрата житла або місця проживання». Ця категорія стосується людей, які втратили своє житло чи місце проживання, незалежно від того, чи були вони там офіційно зареєстровані та чи мали право власності. Йдеться саме про помешкання, яке фактично було домом.

