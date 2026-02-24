Українці за кордоном зможуть подати до Міжнародного реєстру збитків заяви про моральну компенсацію Сьогодні 09:15

Кілька мільйонів українських біженців, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення російських військ, можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Ідеться про моральні збитки, яких родина чи громадянин зазнали від вимушеного переміщення. Розміри компенсації для заяв у цій категорії будуть визначені, коли почне працювати Компенсаційна комісія.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, народна депутатка Олена Шуляк, передає Укрінформ.

Хто може подати заяву

Як зазначила Шуляк, станом на грудень 2025 року, за різними оцінками, у світі було зафіксовано 5,86 млн біженців з України, з них приблизно 5,3 млн — у країнах Європи. З 23 лютого 2026 року вони мають можливість подавати до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) заяви про моральні збитки від вимушеного переміщення за межі України. Йдеться про категорію A1.2, яка є продовженням раніше відкритої категорії A1.1 — Вимушене внутрішнє переміщення.

Вимушено переміщеними за межі України будуть вважатися особи, яким був наданий захист чи притулок в іншій державі через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну.

«Заяви у цій категорії стосуються безпосередньо факту вимушеного переміщення за межі України як форми шкоди, завданої агресією. Тобто, йдеться виключно про моральні збитки. Заяви, пов’язані з матеріальними наслідками такого переміщення, зокрема втратою оплачуваної роботи, житла чи іншими економічними втратами, а також депортацією дітей та дорослих — подаються в інших відповідних категоріях реєстру», — пояснила Шуляк.

Які категорії вже відкриті

Вона додала, що, з урахуванням нової категорії A1.2, у RD4U вже відкрили третину всіх запланованих. Зокрема до реєстру вже можна вносити заяви у таких нематеріальних категоріях як вимушене внутрішнє переміщення, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, смерть близького члена сім’ї, зникнення безвісти близького члена сім’ї, катування, примусова праця або служба, депортація дітей та дорослих тощо.

Крім цього, зауважила Шуляк, йдеться і про можливість подаватись у категоріях матеріальних збитків, таких як, зокрема пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях тощо. Найближчим часом буде відкрита для подання низка інших категорій заяв, зокрема для держави та юридичних осіб.

Скільки заяв уже подано

«У всіх попередніх категоріях українці подали вже понад 115 тис заяв, і понад 30 тис. вже було розглянуто і внесено до реєстру його радою. Однак можна очікувати, що після відкриття нової категорії кількість заяв стрімко зросте, оскільки йдеться про мільйони громадян, які є потенційними заявниками», — зауважила Шуляк.

Розміри компенсацій для таких постраждалих українців незабаром визначить спеціальна комісія — компенсаційна, яка наразі перебуває в процесі створення. На перші виплати очікують після створення спеціального компенсаційного фонду.

Як заявив у Телеграмі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, якщо громадяни після 24 лютого 2022 року були змушені покинути Україну через російську агресію, важливо, щоб цей факт був зафіксований офіційно для майбутніх репарацій з РФ.

«Сьогодні це можна зробити, подавши заяву до Міжнародного реєстру збитків для України. Це не просто формальність. Це ваш внесок у створення міжнародного механізму репарацій і майбутнього відновлення справедливості. Кожне подане звернення — це доказ, який наближає відповідальність держави-агресора», — зазначив омбудсман.

Подати заявку можна онлайн через портал «Дія».

