Керуючий активами групи ICU Григорій Овчаренко на сцені FinYear

Коли бізнес відчуває дефіцит коштів, постає потреба їх залучати. Водночас коли компанія має достатній обсяг ресурсів, актуальним стає питання їх ефективного розміщення.

Де взяти фінансування підприємцям і куди вкласти кошти? Про це розповів керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко під час конференції FinYear, що відбулася у Києві 20 лютого.

Що не так з кредитами для бізнесу

Як пояснив Овчаренко, кредитування пожвавилося, і хоч воно ще не є сталим, банки, як і раніше, є основним джерелом залучення капіталу. Попри те, що ставки суттєво відрізняються, все ж є позитив — вони поступово знижуються.

«Цього року першим позитивним сигналом стало зниження облікової ставки, а наступним очікуванням є її подальше зменшення ще на 0,5%. Це сприятлива новина для бізнесу, адже кредити стають доступнішими, а залучення фінансування — простішим. Проте саме це є і проблемою для банківського кредитування — застава не безмежна, і в разі більшої потреби виникає необхідність надати в заставу власне майно. Це не зовсім привабливий інструмент, тому що це додаткові ризики для бізнесу», — зазначив Овчаренко.

На думку експерта, тому бізнес починає шукати інші канали залучення. Один з них — це випуск власного боргу корпоративних облігацій. Одним із ключових недоліків залишалася надмірна складність процедури випуску таких інструментів. Водночас завдяки низці кроків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку цей процес було суттєво спрощено, що вже дало поштовх до активізації їх розміщення.

З іншого боку — коли є ліквідність, то виникає питання, куди бізнесу її подіти. У таких випадках банки залишаються основним напрямком для розміщення.

«Проблема в тому, що бізнесу потрібні гроші саме зараз, а не через місяць, не через три. Зазвичай це призводить до того, що єдиною можливістю є овернайт чи мобільний депозит. Різниця, яка утворюється між вартістю залучених грошей і вартістю розміщених грошей, створює з одного боку проблему, а з іншого — можливості. Можливості для того, щоб підвищити дохідність за вільною ліквідністю», — зазначає Овчаренко.

Основні джерела залучення та ефективного розміщення коштів для розвитку бізнесу

ОВДП

ОВДП — це боргові цінні папери, випущені Міністерством фінансів України. Це привабливий інвестиційний інструмент та підтримка економіки України, адже у ньому поєднуються безпека, дохідність та ліквідність. Мінфін гарантує виплату за облігаціями, а розвинений ринок ОВДП надає можливість легкого продажу за потреби.

Виплата доходу раз на пів року (купонні платежі).

Термін — від кількох місяців до 3 років.

Ставки — від 13% до 17%.

30+ різних випусків, щоб сформувати зручний грошовий потік.

Корпоративні облігації

Корпоративні облігації — це боргові цінні папери, випущені бізнесом із різних секторів економіки.

Для цього інструменту характерна висока дохідність, адже корпоративні папери пропонують найвищі ставки, особливо за коротких термінів. Існує значний попит (попит на облігації надійних емітентів перевищує пропозицію, що забезпечує можливість легкого продажу. — Ред.)

Виплата доходу щоквартально (купонні платежі).

Термін — від кількох місяців до 1,5 року.

Ставки — до 19% річних.

30+ провідних бізнесів у своїх секторах.

Операція РЕПО

Операція РЕПО (REPO — repurchase agreement, або repurchasing operations. — Ред.) — це механізм отримання позики або розміщення ресурсів під заставу цінних паперів, а саме ОВДП.

Для таких інструментів властивий короткий термін — операція РЕПО укладається на терміни від 1 тижня до 1 місяця, що надає можливість гнучкого планування. Також він є гнучким через можливість фіксації дохідності або залучення ліквідності без продажу активів.

Сума — мінімально від 5 млн грн.

Термін — від 1 тижня до 1 місяця.

Ставки — 16% при залученні, 14% при розміщенні.

Застава — тільки ОВДП — ліквідний та надійний інструмент.

