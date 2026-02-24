Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти росії Сьогодні 12:35

Під обмеження потрапили майже 300 нових фізичних та юридичних осіб, компаній і суден

Велика Британія оголосила про один із найбільших санкційних пакетів проти росії від початку повномасштабного вторгнення. Під обмеження потрапили майже 300 нових фізичних та юридичних осіб, компаній і суден.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Удар по нафтових доходах росії

Санкції спрямовані на скорочення доходів рф від експорту енергоносіїв, зокрема нафти.

Під обмеження потрапила одна з найбільших трубопровідних компаній світу ПАТ «Транснафта», яка транспортує понад 80% російського нафтового експорту.

Також запроваджено санкції проти 175 компаній, пов’язаних із мережею «2Rivers», одним із найбільших операторів так званого тіньового флоту, що займається торгівлею російською нафтою.

До переліку увійшли 48 нафтових танкерів, які використовувалися для перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

За даними британської сторони, міжнародні санкції вже позбавили росію понад 450 млрд доларів доходів. Наразі нафтові надходження перебувають на найнижчому рівні з 2020 року.

Новий пакет також передбачає:

санкції проти 49 осіб і компаній, причетних до постачання обладнання, компонентів і технологій для російської військової промисловості;

обмеження щодо 3 компаній у сфері цивільної ядерної енергетики та двох фізичних осіб, пов’язаних із просуванням російських ядерних проєктів за кордоном;

санкції проти 6 суб’єктів у сфері скрапленого природного газу (LNG), включно із суднами, трейдерами та терміналами «Портовая» і «Висоцьк»;

обмеження щодо 9 російських банків, які забезпечують транскордонні платежі.

Загалом у межах санкційного режиму проти росії Велика Британія вже запровадила обмеження щодо понад 3 000 фізичних та юридичних осіб і суден.

21,8 млрд фунтів стерлінгів. Нагадаємо, уряд Великої Британії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф оголосив про новий пакет військової та гуманітарної підтримки для України. Загальний обсяг підтримки України з боку Великої Британії від початку війни сягнув

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.