Кожна п’ята компанія втратила понад $10 млн через війну

Найбільш поширеними бар’єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності та призупинення роботи на час повітряних тривог

Втрати бізнесу зростають. Чверть компаній заявили про збитки в межах 10 млн доларів.

Про це свідчать результати опитування «Бізнес в умовах війни», яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

На початку 2026 року три чверті членських компаній (76%) працюють у повному обсязі, тоді як 24% - з певними обмеженнями.

Майже половина опитаних компаній, а саме 47% не очікують завершення війни у 2026 році. Водночас 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року, а 29% не змогли відповісти на це питання.

Настрої бізнесу стали більш стриманими порівняно з минулим роком. Частка керівників, які позитивно оцінюють поточний стан справ у своєму бізнесі, зменшилась з 40% до 32%. Водночас зросла частка тих, хто оцінює ситуацію негативно — з 14% до 23%, тоді як ще 45% вважають її задовільною.

Так само погіршились і прогнози щодо динаміки бізнесу на 2026 рік. 39% керівників очікують погіршення стану справ у 2026 році порівняно з 29% минулого року. Водночас 41% не передбачають суттєвих змін. Частка тих, хто очікує покращення, скоротилась з 32% до 20%.

Поточна діяльність компаній та ключові бар’єри

Найбільш поширеними бар’єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності (58%), призупинення роботи на час повітряних тривог (45%) та вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).

Робота компаній, eba.com.ua

Серед факторів найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці наразі виділяють:

атаки на українську енергосистему (82%);

нестачу кваліфікованих працівників (78%);

війну, окупацію територій (66%);

скорочення внутрішнього споживання (46%);

нестабільність економіки (40%).

Близько половини, а саме 51% компаній повідомляють, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти, зокрема водії, інженери, механізатори, IT-фахівці, оператори обладнання, керівники та інші.

Фінансова стійкість та втрати

Водночас бізнес утримує фінансові резерви на відносно стабільному рівні. Так, 67% компаній мають запас фінансової міцності на рік і більше, 21% - на пів року, 10% - на кілька місяців, і лише 2% повідомляють про відсутність резервів.

Фінансова стійкість, eba.com.ua

Втрати бізнесу внаслідок війни зростають. На початок 2026 року 19% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 25% - $1−10 млн, а 20% - понад $10 млн, що більше, ніж торік (16%). Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити.

Релокація

Серед опитаних компаній 10% проводили релокацію офісу або виробництва у зв’язку з російською агресією у 2025 році. Зокрема 8% - в межах України і 2% - за кордон. 83% не проводили релокацію і не планують, тоді як 7% не релокувались, але наразі розмірковують над цим.

Три чверті, а саме 76% членських компаній ЄБА продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершаться цього року бойові дії. Ще 14% поки не мають однозначної відповіді, тоді як 10% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

Якої підтримки потребує бізнес

Найбільшої підтримки бізнес наразі потребує в таких питаннях:

покращення умов бронювання співробітників;

покриття військових ризиків;

мораторій на перевірки;

помʼякшення валютних обмежень;

сприяння в комунікації з державними органами.

