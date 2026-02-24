Європейський Союз продовжив санкції проти росії ще на рік
У понеділок, 23 лютого, Європейський Союз продовжив ще на рік, до 24 лютого 2027-го, дію санкцій, запроваджених проти росії через повномасштабну війну в Україні.
Відповідне рішення опублікували в Офіційному журналі ЄС.
«Доки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об’єднаних Націй або міжнародного гуманітарного права, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені Європейським Союзом», — йдеться у заяві.
Зазначається, що рішення набуде чинності в четверті роковини повномасштабного вторгнення рф — 24 лютого 2026 року.
Крім того, у ЄС нагадали про Резолюцію Генасамблеї ООН від 24 лютого 2025 року. Документ вимагає від рф «негайно, повністю та беззастережно» вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та припинити всі воєнні дії, включно з «нападами на цивільне населення та цивільні об’єкти».
Нагадаємо, 18 лютого президент США Дональд Трамп продовжив на один рік дію санкцій проти росії, запроваджених у зв’язку з її агресією проти України.
Поділитися новиною
Також за темою
Європейський Союз продовжив санкції проти росії ще на рік
Україна переживає одну з найгірших демографічних криз у світі — CNN
Nothing офіційно розкрила дизайн смартфона Phone (4a)
Ціни на DDR5 у Європі почали знижуватися попри дефіцит пам’яті
Аналітики заявили про «зникнення» роздрібних інвесторів з крипторинку
6 позашляховиків, які не варто купувати