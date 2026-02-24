Європейський Союз продовжив санкції проти росії ще на рік Сьогодні 06:42

Європейський Союз продовжив санкції проти росії ще на рік

У понеділок, 23 лютого, Європейський Союз продовжив ще на рік, до 24 лютого 2027-го, дію санкцій, запроваджених проти росії через повномасштабну війну в Україні.

Відповідне рішення опублікували в Офіційному журналі ЄС.

«Доки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об’єднаних Націй або міжнародного гуманітарного права, доцільно залишати чинними всі заходи, запроваджені Європейським Союзом», — йдеться у заяві.

Зазначається, що рішення набуде чинності в четверті роковини повномасштабного вторгнення рф — 24 лютого 2026 року.

Крім того, у ЄС нагадали про Резолюцію Генасамблеї ООН від 24 лютого 2025 року. Документ вимагає від рф «негайно, повністю та беззастережно» вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та припинити всі воєнні дії, включно з «нападами на цивільне населення та цивільні об’єкти».

Нагадаємо, 18 лютого президент США Дональд Трамп продовжив на один рік дію санкцій проти росії, запроваджених у зв’язку з її агресією проти України.

