Європарламент закликав ввести нові санкції проти рф через «холодомор» в Україні

26
росія здійснює атаки на українські електростанції та інші об’єкти критичної інфраструктури в сильні морози, щоб зламати опір і дух українців.
В Європарламенті під час дебатів, які пройшли у вівторок, 10 лютого, заявили, що обов’язок Європи — підтримати українців не лише гуманітарною допомогою, а й зброєю для посилення спроможностей протиповітряної оборони цієї країни, а також ввести новий, 20-й пакет санкцій проти росії.
Про це пише Deutsche Welle.
«Світ бачить та чудово розуміє, що жахливі руйнування енергетичної інфраструктури України — це не випадкові чи супутні наслідки воєнних дій, а систематичні, навмисні удари, спрямовані на те, щоб занурити цивільне населення в темряву та холод», — заявила під час свого виступу єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
росія використовує зиму як зброю та прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні.
Єврокомісарка з питань розширення підкреслила, що жорсткі злочини проти українців матимуть наслідки, та пообіцяла, що Європа посилить тиск на росію.
Німецький євродепутат від групи соціалістів Тобіас Кремер заявив, що група євродепутатів, які нещодавно відвідали Київ, на власні очі побачила, «що терор путіна проти населення України, — реальний».
«Не маючи змоги виграти битву на полі бою, путін цілиться в цивільне населення — жінок, дітей, людей похилого віку. При температурі в -27 українці зараз без опалення, електрики та води, проте я не зустрів жодного українця, який би був готовий здатися», — зауважив Кремер.
Литовський євродепутат-ліберал Петрас Ауштрявічюс поділився, що ракетні удари по українських ТЕС та ТЕЦ у найхолодніші зимові місяці спричинили гуманітарну катастрофу національного масштабу, від якої потерпають сотні тисяч українців.
«Знищуючи енергетичну інфраструктуру України, росія вчиняє злочини, які рівноцінні геноциду та злочинам проти людяності, які має розглядати спеціальний трибунал», — сказав він.
За матеріалами:
УНІАН
