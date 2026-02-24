0 800 307 555
Ціни на DDR5 у Європі почали знижуватися попри дефіцит пам’яті

Роздрібні ціни на модулі DDR5 у Європі демонструють перші ознаки зниження після різкого зростання наприкінці 2025 року. Попри глобальний дефіцит DRAM та рекордні ціни у США, в окремих країнах ЄС вартість комплектів 32 ГБ DDR5−6000/6400 поступово коригується вниз.

Як змінювалися ціни на DDR5 у ЄС

Як повідомляє Tom’s Hardware, згідно з оприлюдненими в спільноті ентузіастів ПК графіками, середня ціна комплекту 32 ГБ DDR5 в ЄС із кінця липня 2025 року до початку осені трималася на рівні €95-€100. Втім уже з жовтня почалося різке зростання, яке прискорилося в листопаді та досягло піку на початку лютого 2026 року — близько €430-€470 у середньому.
Поточне зниження в Європі може свідчити, що роздрібні ціни досягли межі, яка негативно впливає на попит
Поточне зниження в Європі може свідчити, що роздрібні ціни досягли межі, яка негативно впливає на попит, Зображення: PC Master Race
Наприкінці аналізованого періоду обидві лінії (середня та мінімальна ціна) почали демонструвати спад. Це може свідчити як про короткострокову корекцію після цінового стрибка, так і про поступову стабілізацію ринку.
Водночас варто враховувати, що такі узагальнені графіки не завжди містять деталі щодо конкретних моделей, країн чи включення ПДВ, що ускладнює повну оцінку ситуації.

Чи почалася справжня корекція

Поточне зниження в Європі може свідчити, що роздрібні ціни досягли межі, яка негативно впливає на попит. Висока вартість комплектів DDR5 могла змусити покупців відкладати оновлення ПК або обирати конфігурації з меншим обсягом пам’яті.
Якщо тенденція збережеться, це стане першим кроком до поступової стабілізації ринку. Проте експерти не очікують швидкого повернення до цін рівня 2024-початку 2025 років.
За матеріалами:
double.news
