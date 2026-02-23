Які авто найчастіше продають із «скрученим пробігом» Сьогодні 22:39 — Технології&Авто

"Скручування пробігу" – одна з найпоширеніших схем обману на вторинному ринку

Купівля вживаного автомобіля в Україні у 2026 році все ще пов’язана з ризиками. Одна з найпоширеніших схем на вторинному ринку — коригування показників одометра, коли реальний пробіг зменшують, щоб підвищити ціну авто. Аналітики дослідили результати перевірок уживаних машин і визначили моделі, де такі випадки трапляються найчастіше.

Найбільшу частку авто зі зміненим пробігом зафіксували у Toyota Avensis — понад 21% перевірених машин цієї моделі мали ознаки втручання. У середньому показники одометра тут зменшували більш ніж на 106 тисяч кілометрів.

До переліку моделей із підвищеним ризиком також увійшли Mitsubishi Outlander (16,4% випадків) та Mercedes-Benz E-Class, де змінений пробіг виявили у 15,6% перевірених автомобілів. Для покупців це означає ймовірність суттєвої переплати за авто з гіршим фактичним технічним станом.

Де «відмотують» найбільше

Високий відсоток втручань не завжди означає найбільші обсяги скручених кілометрів. Рекордні середні показники зменшення пробігу частіше фіксують у комерційного транспорту.

Наприклад, у Opel Vivaro одометр у середньому зменшували майже на 152 тисячі кілометрів. Значні обсяги прихованого пробігу також виявляли у Mercedes-Benz Vito та Volkswagen Caddy — часто понад 120 тисяч км.

Експерти зазначають, що втручання в одометр робить витрати на обслуговування непередбачуваними та знижує реальну вартість авто під час подальшого продажу. Особливо поширена така практика під час імпорту машин з-за кордону, коли продавці користуються відсутністю єдиного обміну даними між країнами.

Серед популярних моделей відносно менше випадків фальсифікації пробігу виявили у Citroën C4 — близько 10,8% перевірених авто мали ознаки втручання. До моделей із нижчим рівнем ризику також віднесли Opel Astra та окремі версії Mercedes-Benz Vito.

Як зменшити ризики

Скручування пробігу найчастіше відбувається під час перепродажу автомобілів між різними країнами. Через неповну інтеграцію державних реєстрів перевірити історію авто буває складно. Тому перед купівлею експерти радять обов’язково перевіряти історію транспортного засобу через доступні бази даних та сервіси — це допоможе уникнути переплати, яка може сягати сотень або навіть тисяч доларів.

