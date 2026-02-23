0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні

Технології&Авто
99
Ринок мототехніки в січні 2026 року залишився стійким до сезонних коливань, підтверджуючи зміну підходів українців до використання двоколісного транспорту.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
За словами фахівців, мотоцикл в Україні остаточно перестав бути предметом розкоші чи хобі та став засобом першої необхідності.
За перший місяць року на внутрішньому ринку було укладено 1859 угод купівлі-продажу, що на 120% більше, ніж у січні минулого року. Імпорт уживаних мотоциклів склав 135 одиниць, що на 42,6% менше порівняно з груднем. Продажі нових мотоциклів досягли 1210 одиниць — це на 5% більше, ніж у січні 2025 року, але на 16% менше за грудневі показники.

Внутрішній ринок

На внутрішньому вторинному ринку чітко виділяються два напрямки. По-перше, зберігається висока ліквідність класичних японських мотоциклів від Honda (224 одиниці), Yamaha (171), Suzuki (129) та Kawasaki (103). Ці бренди становлять основу якісної вживаної техніки, яка стабільно змінює власників незалежно від сезону.
Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні
З іншого боку, на вторинному ринку активно зростає присутність китайських брендів. Мотоцикли Lifan (147), Musstang (63) та Spark (55) дедалі частіше перепродаються всередині країни, що свідчить про насичення ринку доступними бюджетними моделями.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems