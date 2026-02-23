Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні Сьогодні 09:44 — Технології&Авто

Ринок мототехніки в січні 2026 року залишився стійким до сезонних коливань, підтверджуючи зміну підходів українців до використання двоколісного транспорту.

За словами фахівців, мотоцикл в Україні остаточно перестав бути предметом розкоші чи хобі та став засобом першої необхідності.

За перший місяць року на внутрішньому ринку було укладено 1859 угод купівлі-продажу, що на 120% більше, ніж у січні минулого року. Імпорт уживаних мотоциклів склав 135 одиниць, що на 42,6% менше порівняно з груднем. Продажі нових мотоциклів досягли 1210 одиниць — це на 5% більше, ніж у січні 2025 року, але на 16% менше за грудневі показники.

Внутрішній ринок

На внутрішньому вторинному ринку чітко виділяються два напрямки. По-перше, зберігається висока ліквідність класичних японських мотоциклів від Honda (224 одиниці), Yamaha (171), Suzuki (129) та Kawasaki (103). Ці бренди становлять основу якісної вживаної техніки, яка стабільно змінює власників незалежно від сезону.

З іншого боку, на вторинному ринку активно зростає присутність китайських брендів. Мотоцикли Lifan (147), Musstang (63) та Spark (55) дедалі частіше перепродаються всередині країни, що свідчить про насичення ринку доступними бюджетними моделями.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.