Meta випустить перший смартгодинник із ШІ у 2026 році

Пристрій можуть представити до кінця 2026 року
Meta планує повернутися на ринок носимих пристроїв і випустити власний смартгодинник із функціями моніторингу здоров’я та інтегрованим штучним інтелектом.
За інформацією від видання The Information, пристрій можуть представити до кінця 2026 року.
Модель із кодовою назвою Malibu 2 стане другою спробою Meta закріпитися в сегменті носимих пристроїв після того, як у 2022 році компанія скасувала попередній проєкт через технічні труднощі та оптимізацію витрат.

Повернення до сегмента wearable

Раніше Meta уже працювала над власним смартгодинником, однак у 2022 році згорнула проєкт через технічні складнощі та скорочення витрат. Тепер, компанія відновила розробку пристрою, який поєднуватиме функції моніторингу фізичної активності та здоров’я з можливостями штучного інтелекту, а також глибоку інтеграцію з AI-сервісами та іншими продуктами екосистеми Meta.

Частина ширшої стратегії

Новий смартгодинник стане доповненням до лінійки розумних окулярів Meta. Раніше компанія представила окуляри Meta Ray-Ban Display, які отримали настільки високий попит, що Meta була змушена тимчасово призупинити міжнародний запуск через обмежені запаси.
Вихід смартгодинника Meta посилить конкуренцію на ринку носимих пристроїв, де вже активно працюють Apple, Samsung Electronics, Google, Garmin та Fitbit. Крім того, Apple також розробляє власні AI-окуляри, які можуть з’явитися вже наступного року та скласти пряму конкуренцію пристроям Meta.
За матеріалами:
double.news
