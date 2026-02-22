Найпопулярніші китайські авто серед українців: нові та вживані
В Україні зріс попит на легкові авто, ввезені з Китаю. Так у січні українці придбали майже 1,4 тис. таких автівок, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які китайські автівки обирають українці
Зазначається, що з цієї кількості переважна більшість імпортованих китайських легковиків були новими — 1216 од., що на 80% більше, ніж у січні 2025 року.
Вживаних легковиків з Китаю українці придбали 181 од. — на 25% більше, ніж торік.
Абсолютна більшість імпортованих із КНР авто були електрокари — 78%, у січні 2025р. було 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Leopard 3 — 169 авто;
- BYD Sea Lion 06 — 110 авто;
- Volkswagen ID. UNYX — 96 авто;
- Zeekr 001 — 77 авто;
- BYD Song Plus — 73 авто.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
- Zeekr 001 — 16 авто;
- BYD Song L — 16 авто;
- BYD Song Plus — 14 авто;
- Buick Envision — 13 авто;
- BYD Yuan Plus — 9 авто.
Найпопулярніші вживані авто зі США
Finance.ua вже писав, що у січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
До п’ятірки найпопулярніших уживаних авто зі США увійшли:
- Ford Escape (349 одиниць),
- Nissan Rogue (242),
- BMW X3 (223),
- Tesla Model 3 (217)
- BMW X5 (182).
