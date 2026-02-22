0 800 307 555
Найпопулярніші китайські авто серед українців: нові та вживані

Технології&Авто
75
Авто з Китаю: що обирали українці у січні
В Україні зріс попит на легкові авто, ввезені з Китаю. Так у січні українці придбали майже 1,4 тис. таких автівок, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські автівки обирають українці

Зазначається, що з цієї кількості переважна більшість імпортованих китайських легковиків були новими — 1216 од., що на 80% більше, ніж у січні 2025 року.
Вживаних легковиків з Китаю українці придбали 181 од. — на 25% більше, ніж торік.
Абсолютна більшість імпортованих із КНР авто були електрокари — 78%, у січні 2025р. було 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
  • BYD Leopard 3 — 169 авто;
  • BYD Sea Lion 06 — 110 авто;
  • Volkswagen ID. UNYX — 96 авто;
  • Zeekr 001 — 77 авто;
  • BYD Song Plus — 73 авто.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
  • Zeekr 001 — 16 авто;
  • BYD Song L — 16 авто;
  • BYD Song Plus — 14 авто;
  • Buick Envision — 13 авто;
  • BYD Yuan Plus — 9 авто.

Найпопулярніші вживані авто зі США

Finance.ua вже писав, що у січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
До п’ятірки найпопулярніших уживаних авто зі США увійшли:
  • Ford Escape (349 одиниць),
  • Nissan Rogue (242),
  • BMW X3 (223),
  • Tesla Model 3 (217)
  • BMW X5 (182).
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
