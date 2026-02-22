Найпопулярніші китайські авто серед українців: нові та вживані Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

Авто з Китаю: що обирали українці у січні

В Україні зріс попит на легкові авто, ввезені з Китаю. Так у січні українці придбали майже 1,4 тис. таких автівок, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські автівки обирають українці

Зазначається, що з цієї кількості переважна більшість імпортованих китайських легковиків були новими — 1216 од., що на 80% більше, ніж у січні 2025 року.

Вживаних легковиків з Китаю українці придбали 181 од. — на 25% більше, ніж торік.

Абсолютна більшість імпортованих із КНР авто були електрокари — 78%, у січні 2025р. було 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Leopard 3 — 169 авто;

BYD Sea Lion 06 — 110 авто;

Volkswagen ID. UNYX — 96 авто;

Zeekr 001 — 77 авто;

BYD Song Plus — 73 авто.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

Zeekr 001 — 16 авто;

BYD Song L — 16 авто;

BYD Song Plus — 14 авто;

Buick Envision — 13 авто;

BYD Yuan Plus — 9 авто.

Найпопулярніші вживані авто зі США

Finance.ua вже писав , що у січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

До п’ятірки найпопулярніших уживаних авто зі США увійшли:

Ford Escape (349 одиниць),

Nissan Rogue (242),

BMW X3 (223),

Tesla Model 3 (217)

BMW X5 (182).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.