Найпопулярніші вживані авто зі США

У січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє портал «УкрАвтопром».

Середній вік авто, які поповнили український автопарк, становив 6,8 року.

Більшість імпортованих машин — бензинові (58%). Електромобілі охопили 22% ринку, гібридні авто — 11%. Частка дизельних автомобілів склала 6%, а машин із газобалонним обладнанням — 3%.

Найбільший попит мали кросовери, які традиційно цінують за практичність, комфорт і універсальність. Високий кліренс, просторий салон та економічність роблять їх популярними як для міста, так і для поїздок бездоріжжям.

До п’ятірки найпопулярніших уживаних авто зі США увійшли:

Ford Escape (349 одиниць),

Nissan Rogue (242),

BMW X3 (223),

Tesla Model 3 (217)

BMW X5 (182).

Водночас зростає імпорт легковиків із Китаю. У січні українці придбали майже 1,4 тисячі таких авто — на 71% більше, ніж торік. Переважна більшість із них — електромобілі (78%).

Крім того, на внутрішньому ринку в січні укладено 3553 угоди купівлі-продажу вживаних електромобілів. Порівняно з груднем показник знизився на 17%, однак у річному вимірі зафіксовано суттєве зростання.

