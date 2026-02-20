0 800 307 555
Найпопулярніші вживані авто зі США

Технології&Авто
42
У січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Про це повідомляє портал «УкрАвтопром».
Середній вік авто, які поповнили український автопарк, становив 6,8 року.
Більшість імпортованих машин — бензинові (58%). Електромобілі охопили 22% ринку, гібридні авто — 11%. Частка дизельних автомобілів склала 6%, а машин із газобалонним обладнанням — 3%.
Найбільший попит мали кросовери, які традиційно цінують за практичність, комфорт і універсальність. Високий кліренс, просторий салон та економічність роблять їх популярними як для міста, так і для поїздок бездоріжжям.
До п’ятірки найпопулярніших уживаних авто зі США увійшли:
  • Ford Escape (349 одиниць),
  • Nissan Rogue (242),
  • BMW X3 (223),
  • Tesla Model 3 (217)
  • BMW X5 (182).
Водночас зростає імпорт легковиків із Китаю. У січні українці придбали майже 1,4 тисячі таких авто — на 71% більше, ніж торік. Переважна більшість із них — електромобілі (78%).
Крім того, на внутрішньому ринку в січні укладено 3553 угоди купівлі-продажу вживаних електромобілів. Порівняно з груднем показник знизився на 17%, однак у річному вимірі зафіксовано суттєве зростання.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
