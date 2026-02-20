0 800 307 555
У Gemini тепер можна генерувати музику (відео)

Технології&Авто
20
Lyria 3 дозволяє генерувати 30-секундні музичні записи
Компанія Google додала у Gemini можливість створення музики за допомогою генеративної ШІ-моделі від DeepMind — Lyria 3.
Про це повідомили в Google.

Як це працює

Користувачі можуть описати ідею треку або завантажити фото чи відео, після чого система створить аудіо з відповідним настроєм, стилем і текстом.
«Просто опишіть ідею або завантажте фотографію, наприклад, комічний повільний R&B джем про шкарпетку, яка знаходить свою пару, і за лічені секунди Gemini перетворить її на високоякісний, запам’ятовуваний трек», — зазначили в Google.
Модель Lyria 3 може самостійно генерувати тексти пісень на основі запиту користувача, дозволяє задавати параметри стилю, вокалу та темпу, а також створювати більш складні музичні композиції.
Згенеровані треки матимуть тривалість до 30 секунд, а також обкладинку створену системою Nano Banana.

Захист і використання

Функція призначена для оригінальної творчості, а не для точного копіювання стилю конкретних виконавців. Усі створені треки міститимуть цифровий водяний знак SynthID, який дозволить визначити, що аудіо було згенероване штучним інтелектом. Також у застосунку з’явилася можливість перевіряти аудіофайли на наявність такого маркування.
Функція доступна користувачам віком від 18 років у кількох мовах, зокрема англійській, німецькій, іспанській, французькій, хінді, японській, корейській та португальській.
ain
ШІGoogle
