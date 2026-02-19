Uber будує мережу швидких зарядок для безпілотних таксі Сьогодні 22:14 — Технології&Авто

Uber інвестує $100 млн у зарядні станції для роботаксі у США

Компанія Uber Technologies Inc. планує витратити понад $100 мільйонів на будівництво станцій швидкої зарядки для безпілотних таксі у США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Де з’являться зарядні центри

У компанії заявили, що зосередяться на створенні нових високопродуктивних зарядних центрів у районі Сан-Франциско, Лос-Анджелесу та Далласу. Саме в цих містах Uber планує запустити громадські роботаксі разом із технологічними партнерами, щоб конкурувати із сервісом Waymo, що належить компанії Alphabet Inc.

Зазначається, що понад $100 мільйонів покриють витрати на проєктування ділянок, закупівлю обладнання, підключення до електромережі та інші капітальні витрати, пов’язані з розвитком зарядної інфраструктури.

Стратегія розвитку автономного транспорту

В Uber підкреслили, що володіння частиною зарядних пристроїв дозволить підвищити ефективність роботи, знизити витрати та забезпечити довше перебування автомобілів у дорозі.

Компанія вже інвестувала сотні мільйонів доларів у розробників автономного транспорту, зокрема Lucid Group, Nuro та Wayve Technologies, а також у компанії з управління автопарками — Moove та Avomo. Частина угод передбачає зобов’язання Uber щодо закупівлі роботаксі для подальшого масштабного запуску на власній платформі.

Водночас стратегія компанії у сфері автономного транспорту викликає неоднозначну реакцію інвесторів — із початку року акції Uber знизилися на 14%.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.