Uber будує мережу швидких зарядок для безпілотних таксі

Технології&Авто
22
Uber інвестує $100 млн у зарядні станції для роботаксі у США
Компанія Uber Technologies Inc. планує витратити понад $100 мільйонів на будівництво станцій швидкої зарядки для безпілотних таксі у США.
Про це повідомляє Bloomberg.

Де з’являться зарядні центри

У компанії заявили, що зосередяться на створенні нових високопродуктивних зарядних центрів у районі Сан-Франциско, Лос-Анджелесу та Далласу. Саме в цих містах Uber планує запустити громадські роботаксі разом із технологічними партнерами, щоб конкурувати із сервісом Waymo, що належить компанії Alphabet Inc.
Зазначається, що понад $100 мільйонів покриють витрати на проєктування ділянок, закупівлю обладнання, підключення до електромережі та інші капітальні витрати, пов’язані з розвитком зарядної інфраструктури.

Стратегія розвитку автономного транспорту

В Uber підкреслили, що володіння частиною зарядних пристроїв дозволить підвищити ефективність роботи, знизити витрати та забезпечити довше перебування автомобілів у дорозі.
Компанія вже інвестувала сотні мільйонів доларів у розробників автономного транспорту, зокрема Lucid Group, Nuro та Wayve Technologies, а також у компанії з управління автопарками — Moove та Avomo. Частина угод передбачає зобов’язання Uber щодо закупівлі роботаксі для подальшого масштабного запуску на власній платформі.
Водночас стратегія компанії у сфері автономного транспорту викликає неоднозначну реакцію інвесторів — із початку року акції Uber знизилися на 14%.
За матеріалами:
theБабель
Електромобілі
