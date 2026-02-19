Meta закупить мільйони чипів Nvidia для своїх ШІ-центрів Сьогодні 23:16 — Технології&Авто

Meta стане першою компанією з окремими чипами Nvidia Grace

Американська компанія Meta використовуватиме мільйони чипів Nvidia у своїх центрах обробки даних зі штучним інтелектом, включаючи нові автономні процесори та системи Vera Rubin наступного покоління, у рамках масштабної нової угоди між сторонами.

Про це повідомляє CNBC.

Деталі партнерства

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що розширення співпраці відповідає стратегії компанії щодо розвитку персоналізованого штучного інтелекту.

Фінансові умови угоди, яка була укладена у вівторок, 17 лютого, не були розголошені публічно.

Акції Meta та Nvidia зросли на тлі новини, а акції конкурента Nvidia — Advanced Micro Devices впали приблизно на 4%.

Нові процесори та дата-центри

Зазначається, що Meta використовує графічні процесори Nvidia вже щонайменше 10 років, але ця угода знаменує значно ширше технологічне партнерство між двома гігантами з Кремнієвої долини.

Центральні процесори Nvidia Grace — це найбільша новинка в цій угоді, оскільки Meta стане першою компанією, яка розгорне ці процесори як окремі чипи у своїх центрах обробки даних, на відміну від інтеграції разом із графічними процесорами в серверах.

Meta планує розгорнути процесори Vera Rubin наступного покоління у 2027 році.

