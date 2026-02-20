0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Rheinmetall представив новий дрон-камікадзе

Технології&Авто
102
Уперше Rheinmetall показав дрон FV-014 торік у вересні
Уперше Rheinmetall показав дрон FV-014 торік у вересні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall представив нову баражувальну боєприпасну систему FV-014 потенційному замовнику з країн НАТО.
Про це йдеться на сайті компанії.
Випробування відбулося 18 лютого в Національному випробувальному центрі безпілотних авіаційних систем Німецького аерокосмічного центру в Кохштедті.
Під час демонстрації система імітувала різні бойові сценарії, зокрема розвідку та атаки. У компанії зазначили, що успішний тест став черговим етапом у розвитку їхніх баражувальних боєприпасів.

Що відомо про FV-014

FV-014 — це баражувальний боєприпас (так званий дрон-камікадзе), який поєднує розвідку та ураження цілі в одному комплексі. Система призначена для роботи на відстані до 100 км і може перебувати в повітрі до 70 хвилин.
Дрон здатен виявляти, супроводжувати й уражати важливі точкові цілі, зокрема бронетехніку чи артилерійські позиції, навіть поза прямою видимістю.
Сам такий дрон важить близько 20 кг, а його бойова частина приблизно 5 кг. Він здатний пробивати понад 600 мм гомогенної броні.
БпЛА запускається з транспортно-пускового контейнера за допомогою прискорювача або з багатозарядної пускової установки. Після старту дрон розкладає складні крила й переходить в аеродинамічний політ.
FV-014 керується через наземну станцію оператором. Система оснащена сучасними сенсорами та розрахована на роботу в умовах придушення супутникової навігації (GNSS). Вона має знижену радіолокаційну, теплову та акустичну помітність і може діяти в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.
Уперше Rheinmetall показав дрон FV-014 торік у вересні.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems