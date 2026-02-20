Rheinmetall представив новий дрон-камікадзе Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Уперше Rheinmetall показав дрон FV-014 торік у вересні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall представив нову баражувальну боєприпасну систему FV-014 потенційному замовнику з країн НАТО.

Про це йдеться на сайті компанії.

Випробування відбулося 18 лютого в Національному випробувальному центрі безпілотних авіаційних систем Німецького аерокосмічного центру в Кохштедті.

Під час демонстрації система імітувала різні бойові сценарії, зокрема розвідку та атаки. У компанії зазначили, що успішний тест став черговим етапом у розвитку їхніх баражувальних боєприпасів.

Unveiled: New Kamikaze Drone FV-014 by Rheinmetall 🇩🇪. pic.twitter.com/T4kCNIKMV5 — DefenseTrends (@DefenseTrends) February 19, 2026

Що відомо про FV-014

FV-014 — це баражувальний боєприпас (так званий дрон-камікадзе), який поєднує розвідку та ураження цілі в одному комплексі. Система призначена для роботи на відстані до 100 км і може перебувати в повітрі до 70 хвилин.

Дрон здатен виявляти, супроводжувати й уражати важливі точкові цілі, зокрема бронетехніку чи артилерійські позиції, навіть поза прямою видимістю.

Сам такий дрон важить близько 20 кг, а його бойова частина приблизно 5 кг. Він здатний пробивати понад 600 мм гомогенної броні.

БпЛА запускається з транспортно-пускового контейнера за допомогою прискорювача або з багатозарядної пускової установки. Після старту дрон розкладає складні крила й переходить в аеродинамічний політ.

FV-014 керується через наземну станцію оператором. Система оснащена сучасними сенсорами та розрахована на роботу в умовах придушення супутникової навігації (GNSS). Вона має знижену радіолокаційну, теплову та акустичну помітність і може діяти в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

