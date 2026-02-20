0 800 307 555
Nissan відкликає понад 640 000 позашляховиків через дефекти двигуна та коробки передач

Технології&Авто
16
Nissan відкликає 642 698 позашляховиків Rogue у США через два окремих дефекти, які можуть призвести до втрати потужності двигуна.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Ці відкликання є частиною зусиль Nissan із забезпечення безпеки водіїв та пасажирів, а також з попередження потенційних аварійних ситуацій на дорозі.

Технічні дефекти

Перше відкликання охоплює 318 781 автомобіль через можливу поломку шестерень дросельної заслінки.
Друге відкликання стосується 323 917 автомобілів через пошкодження підшипників двигуна, що може призвести до витоку гарячої оливи, підвищуючи ризик займання двигуна та втрати потужності.
Для усунення проблеми NHTSA рекомендує дилерам перепрограмувати програмне забезпечення керування двигуном та замінити пошкоджені компоненти за потреби.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що американський ринок нових автомобілів продовжує дорожчати: середня ціна залишається на рівні історичних максимумів, а сегмент доступних моделей стрімко скорочується. 2026 року поріг «бюджетності» фактично піднявся до позначки $22−23 тис., і лише кілька моделей утрималися нижче за неї.
За матеріалами:
Діло
Авто
