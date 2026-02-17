0 800 307 555
укр
Найдоступніші автомобілі США 2026 року: рейтинг за сегментами

Технології&Авто
Kia K4 LX
Американський ринок нових автомобілів продовжує дорожчати: середня ціна залишається на рівні історичних максимумів, а сегмент доступних моделей стрімко скорочується. 2026 року поріг «бюджетності» фактично піднявся до позначки $22−23 тис., і лише кілька моделей утрималися нижче за неї.

Найдоступніші седани

У сегменті компактних седанів найнижчу стартову ціну пропонує Kia K4 LX — від $22 290.
До переліку також входять:
  • Nissan Sentra S — $22 600;
  • Hyundai Elantra SE — $22 625;
  • Toyota Corolla LE — $22 925;
Замикає список Volkswagen Jetta S ($23 995) з турбомотором та багатим базовим оснащенням.

Ціни на бюджетні кросовери

У сегменті SUV зростання цін відчутніше. Найдоступнішою моделлю залишається Hyundai Venue SE — від $20 550. Це фактично єдиний кросовер у США дешевший за $21 тис.
Серед інших відносно доступних варіантів:
  • Chevrolet Trax LS — $21 700;
  • Nissan Kicks S — $22 430;
  • Chevrolet Trailblazer LS — від $23 300;
  • бюджетні комплектації моделей Kia.

Доступні пікапи

У сегменті пікапів розстановка інша: Hyundai Santa Cruz SE ($29 750) і Nissan Frontier S ($32 150) значно дорожче, а Ford Maverick XL утримує позицію найдоступнішого — $28 145.
Зростання ціни з моменту дебюту майже на $8 тис. відображає загальну динаміку.
Скорочення кількості моделей із ціною до $23 тис. — прямий наслідок ускладнення конструкцій, підвищення вимог безпеки та розвороту ринку до дорожчих SUV.
2026 року бюджетні авто остаточно перетворюються на нішу, де кожна нова модель на вагу золота.
За матеріалами:
uamotors
Авто
