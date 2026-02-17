Найдоступніші автомобілі США 2026 року: рейтинг за сегментами Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Kia K4 LX

Американський ринок нових автомобілів продовжує дорожчати: середня ціна залишається на рівні історичних максимумів, а сегмент доступних моделей стрімко скорочується. 2026 року поріг «бюджетності» фактично піднявся до позначки $22−23 тис., і лише кілька моделей утрималися нижче за неї.

Найдоступніші седани

У сегменті компактних седанів найнижчу стартову ціну пропонує Kia K4 LX — від $22 290.

До переліку також входять:

Nissan Sentra S — $22 600;

Hyundai Elantra SE — $22 625;

Toyota Corolla LE — $22 925;

Замикає список Volkswagen Jetta S ($23 995) з турбомотором та багатим базовим оснащенням.

Ціни на бюджетні кросовери

У сегменті SUV зростання цін відчутніше. Найдоступнішою моделлю залишається Hyundai Venue SE — від $20 550. Це фактично єдиний кросовер у США дешевший за $21 тис.

Серед інших відносно доступних варіантів:

Chevrolet Trax LS — $21 700;

Nissan Kicks S — $22 430;

Chevrolet Trailblazer LS — від $23 300;

бюджетні комплектації моделей Kia.

Доступні пікапи

У сегменті пікапів розстановка інша: Hyundai Santa Cruz SE ($29 750) і Nissan Frontier S ($32 150) значно дорожче, а Ford Maverick XL утримує позицію найдоступнішого — $28 145.

Зростання ціни з моменту дебюту майже на $8 тис. відображає загальну динаміку.

Скорочення кількості моделей із ціною до $23 тис. — прямий наслідок ускладнення конструкцій, підвищення вимог безпеки та розвороту ринку до дорожчих SUV.

2026 року бюджетні авто остаточно перетворюються на нішу, де кожна нова модель на вагу золота.

uamotors За матеріалами:

