Geely представила конкурента Toyota Corolla за менш ніж $15 тис.
У Китаї представили новий гібридний седан Geely Galaxy A7, який може серйозно переформатувати розстановку сил у сегменті. Модель поєднує високий рівень оснащення, потужну силову установку та конкурентну ціну — саме те, що дозволяє їй претендувати на роль одного з лідерів класу.
Про це повідомив Lʼautomobiliste.
Технології та продуктивність: ставка на ефективність і динаміку
Новий седан позиціонується як конкурент таким моделям, як Toyota Corolla та Nissan Sentra, однак пропонує ширший набір можливостей за привабливішу вартість.
Автомобіль належить до D-сегмента та має солідні габарити:
- довжина — 4920 мм
- ширина — 1900 мм
- колісна база — 2845 мм
Під капотом — плагін-гібридна установка (PHEV), що об’єднує:
- бензиновий двигун потужністю 112 к.с.
- електромотор на 238 к.с.
Сумарна віддача системи становить 350 к.с., що дозволяє седану розганятися до 100 км/год за 7,1 секунди — показник, близький до спортивних моделей.
Окрема перевага — вражаючий запас ходу до 2100 км. Батарея ємністю 28,3 кВт·год забезпечує до 175 км руху виключно на електротязі. Після її розрядки витрата пального становить лише 2,67 л/100 км, що робить модель надзвичайно економічною.
Дизайн і комфорт: баланс аеродинаміки та преміальності
Зовнішність Geely Galaxy A7 створена з акцентом на ефективність: коефіцієнт аеродинамічного опору складає 0,229.
Автомобіль вирізняється:
- світлодіодними смугами на всю ширину кузова
- сучасною оптикою
- хромованими декоративними елементами
- гармонійними пропорціями великого седана
Інтер’єр орієнтований на комфорт і технологічність.
Салон обладнаний плаваючим сенсорним екраном діагоналлю понад 15 дюймів та панорамним дахом площею 0,87 м². Для безпеки передбачено систему камер кругового огляду на 360° та 10 високоточних радарних датчиків, а комфорт доповнюють бездротові зарядки та стильне підсвічування.
