Volvo відкликає автомобілі через ризик самовільного відкриття дверей

Volvo відкликає S60L 2017 року випуску

Шведський автовиробник Volvo оголосив про відкликання частини седанів через потенційну несправність дверних замків. За певних умов двері можуть відчинятися під час руху, що створює ризик для пасажирів.

Про це пише Carscoops.

У чому проблема

Йдеться про модель Volvo S60L 2017 року випуску.

За інформацією компанії, у разі тривалого перебування автомобіля в умовах екстремальної спеки механізм дверних замків може ослабнути. Зокрема, засувка здатна втратити міцність, а гачок кріплення пружини — зламатися під час відкривання.

У такому випадку замок може повністю вийти з ладу. Це не лише створює незручності, а й становить потенційну загрозу безпеці — особливо якщо автомобіль залишається незачиненим.

Ризик під час руху

Volvo також попереджає, що в окремих випадках двері можуть несподівано відчинитися під час руху — наприклад, під час руху назад або на кільцевих розв’язках.

Якщо пасажир у цей момент не пристебнутий ременем безпеки, існує ризик серйозних травм, зокрема можливе випадання з автомобіля.

Які автомобілі підпадають під відкликання

Відкликання охоплює 2758 автомобілів Volvo S60L, виготовлених у період із 24 листопада 2016 року до 8 квітня 2017 року.

Компанія вперше отримала повідомлення про проблеми із замками ще у 2019 році та тоді ж оголосила відкликання. Проте наприкінці 2025 року почали надходити нові звернення — вже щодо автомобілів, які не були включені до попередньої кампанії. Це стало підставою для додаткового відкликання.

Що робити власникам

Повідомлення власникам почнуть надсилати з 23 лютого 2026 року. Також перевірити, чи стосується відкликання конкретного авто, можна за VIN-кодом через сервіс Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Дилери безкоштовно замінять усі чотири дверні замки на оновлені. Власники, які раніше самостійно оплачували ремонт через цю несправність, можуть претендувати на компенсацію витрат.

