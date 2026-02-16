0 800 307 555
Google випустила оновлену модель Gemini 3 Deep Think для науковців, дослідників та інженерів

Компанія Google оновила модель міркування Gemini 3 Deep Think і покращила її роботу в складних завданнях, де дані є хаотичними або неповними. Вона працює на рівні «золотого медаліста» Міжнародної математичної олімпіади.
В Google заявляють, що Deep Think поєднує глибокі наукові знання з «інженерною корисністю», завдяки чому модель має більше варіантів для практичного застосування.
«Минулого року ми продемонстрували, що спеціалізовані версії Deep Think можуть успішно вирішувати найскладніші завдання з міркування, досягаючи золотих стандартів на чемпіонатах світу з математики та програмування. Нещодавно Deep Think дав змогу спеціалізованим агентам проводити дослідження в галузі математики на науковому рівні», — розповіли розробники.

В Google виділяють такі досягнення Gemini 3 Deep Think в тестах:

  • встановлення нового стандарту (48,4%, без інструментів) на Humanity’s Last Exam, тесті, призначеному для перевірки меж сучасних передових моделей;
  • досягнення результату 84,6% на ARC-AGI-2, перевіреного ARC Prize Foundation;
  • досягнення рейтингу Elo 3455 на Codeforces, тесті, що складається з конкурентних програмних завдань;
  • досягнення рівня золотої медалі на Міжнародній математичній олімпіаді 2025 року.
Новий Deep Think вже доступний у додатку Gemini для передплатників Google AI Ultra.
За матеріалами:
dev.ua
GoogleШІ
