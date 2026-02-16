Google випустила оновлену модель Gemini 3 Deep Think для науковців, дослідників та інженерів Сьогодні 02:45 — Технології&Авто

Компанія Google оновила модель міркування Gemini 3 Deep Think і покращила її роботу в складних завданнях, де дані є хаотичними або неповними. Вона працює на рівні «золотого медаліста» Міжнародної математичної олімпіади.

В Google заявляють, що Deep Think поєднує глибокі наукові знання з «інженерною корисністю», завдяки чому модель має більше варіантів для практичного застосування.

«Минулого року ми продемонстрували, що спеціалізовані версії Deep Think можуть успішно вирішувати найскладніші завдання з міркування, досягаючи золотих стандартів на чемпіонатах світу з математики та програмування. Нещодавно Deep Think дав змогу спеціалізованим агентам проводити дослідження в галузі математики на науковому рівні», — розповіли розробники.

Gemini 3 Deep Think generated a real-time 3D WiFi radar that maps every network around you as glowing nodes in a Matrix-style space — in one shot. It used Pearson correlation to infer which APs are physically close, since RSSI alone isn't enough. pic.twitter.com/xJ3Jc8tr6j — BijanBowen (@Ominousind) February 13, 2026

В Google виділяють такі досягнення Gemini 3 Deep Think в тестах:

встановлення нового стандарту (48,4%, без інструментів) на Humanity’s Last Exam, тесті, призначеному для перевірки меж сучасних передових моделей;

досягнення результату 84,6% на ARC-AGI-2, перевіреного ARC Prize Foundation;

досягнення рейтингу Elo 3455 на Codeforces, тесті, що складається з конкурентних програмних завдань;

досягнення рівня золотої медалі на Міжнародній математичній олімпіаді 2025 року.

Новий Deep Think вже доступний у додатку Gemini для передплатників Google AI Ultra.

