Китай хоче обмежити використання сенсорних панелей в авто

Технології&Авто
28
У Китаї вважають, що базові функції автомобіля мають керуватися стаціонарними кнопками
Китайська влада пропонує нові правила для автовиробників, які можуть суттєво змінити підхід до дизайну салонів сучасних авто. Йдеться насамперед про відмову від повної «екранізації» керування на користь фізичних кнопок для ключових функцій безпеки.
Про це повідомляє Bloomberg.

Фізичні кнопки — обов’язкові для безпеки

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю оприлюднило проєкт норм, згідно з якими базові функції мають керуватися стаціонарними кнопками або перемикачами.
Це стосується, зокрема:
  • сигналів повороту;
  • аварійної сигналізації;
  • перемикання передач;
  • кнопки екстреного виклику.
Вимога передбачає, що такі елементи повинні мати мінімальний розмір 10×10 мм.
Фактично це означає відхід від мінімалістичного підходу до інтер’єру, популяризованого Tesla та підтриманого низкою китайських виробників електромобілів, зокрема BYD і Xiaomi. Причиною змін називають зростаюче занепокоєння щодо безпеки — через відволікання водіїв на сенсорні екрани та можливі технічні збої.
Раніше цього місяця Китай також став першою країною, яка заборонила приховані дверні ручки в електромобілях після низки смертельних інцидентів у світі.

Нові стандарти для автопілотів

Окрім вимог до інтер’єру, документ встановлює чіткі критерії безпеки для систем допомоги водієві високого рівня.
Для автоматизованих систем 3-го та 4-го рівнів вводиться обов’язковий стандарт: такі автомобілі мають демонструвати рівень безпеки не нижчий за «компетентного та уважного водія».
На 3-му рівні автоматизації машина може самостійно виконувати всі завдання з керування, однак водій повинен бути готовим втрутитися у разі попередження системи. На 4-му рівні автомобіль здатен діяти самостійно у визначених умовах.

«Обґрунтування безпеки» та мінімізація ризиків

Нові правила також передбачають запровадження так званого «обґрунтування безпеки». Виробники повинні надавати документально підтверджені докази того, що їхні системи здатні працювати як у стандартних умовах, так і в критичних, потенційно небезпечних ситуаціях.
Окремо визначено поняття «умова мінімального ризику». У разі відмови автоматизованої системи або якщо водій не реагує на запит взяти керування, автомобіль має самостійно перейти у безпечний стаціонарний режим.
Дистанційне втручання для роботаксі

Документ також формалізує можливість дистанційної допомоги для повністю автоматизованих транспортних засобів. Це дозволить операторам втручатися у складних дорожніх ситуаціях. Такий крок вважається важливим для розвитку роботаксі та безпілотного руху на автомагістралях.
Проєкт змін винесено на громадське обговорення, яке триватиме до 13 квітня.
Payment systems